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إصابات «كورونا» الجديدة في روسيا عند أدنى مستوى خلال 11 شهرا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 أبريل 2022, 01:12 مساء
إصابات «كورونا» الجديدة في روسيا عند أدنى مستوى خلال 11 شهرا
امرأة روسية تتلقى تطعيما ضد فيروس «كورونا». (الإنترنت)
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أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 235 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، فيما تراجعت الإصابات اليومية إلى 8640 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقًا لوكالة «تاس» الروسية، فإن عدد الإصابات الجديدة هو الأقل منذ نهاية مايو من العام الماضي، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

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وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بـ«كورونا» في البلاد، ارتفع إلى 18 مليونًا و92791 إصابة، كما ارتفع إجمالي الوفيات لـ373948 حالة.

وتماثل 16763 للشفاء خلال اليوم الأخير، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 17 مليونًا و407228.

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