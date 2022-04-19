اجتماع في الأمم المتحدة لمناقشة نص يقيد استخدام الفيتو

القاهرة - بوابة الوسط

يجتمع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، بطلب من لشتنشتاينن لمناقشة مشروع قرار دعمته واشنطن يلزم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بتبرير استخدامها لحق النقض.

وأعاد الغزو الروسي لأوكرانيا، إحياء هذه الفكرة المطروحة منذ مدة طويلة والهادفة لدفع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لتخفيف استخدام حق النقض (الفيتو)، وفق وكالة فرانس برس.

وسمح فيتو موسكو لها بشل أي تحرّك في مجلس الأمن، الذي يفترض أن يتدخل في هذا النوع من النزاعات كضامن للسلام العالمي، بناء على ميثاق الأمم المتحدة.

وأفاد دبلوماسيون بأن مقترح لشتنشتاين، الذي رعته نحو 50 دولة أخرى كانت الولايات المتحدة الدولة دائمة العضوية الوحيدة بينها، سيعرض للتصويت.

- مواجهات في كييف وفيتو روسي.. تعرف على آخر تطورات اجتياح أوكرانيا؟

- روسيا تسقط مشروع قرار يأسف لـ«عدوانها» على أوكرانيا في مجلس الأمن

وإلى جانب الولايات المتحدة، فإن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي هي الصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا، فيما يضم المجلس أيضًا عشر دول غير دائمة العضوية، ولا تملك حق النقض.

ويدعو النص المقترح الذي تلقت «فرانس برس»، نسخة منه إلى التئام الدول الـ193 الأعضاء في الجمعية العامة «في غضون عشرة أيام من استخدام دولة واحدة أو أكثر من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الفيتو، لمناقشة الوضع الذي جرى على أساسه استخدام حق النقض».

أوكرانيا واليابان وألمانيا ترعى القرار

ومن بين الدول الأخرى الراعية للمقترح التي التزمت التصويت لصالح النص، أوكرانيا واليابان وألمانيا، علمًا أن الأخيرتين تتطلعان للعضوية الدائمة في المجلس، إذا جرى توسيعه نظرًا لنفوذهما الاقتصادي والسياسي على مستوى العالم.

ولم تتضح بعد مواقف الهند والبرازيل أو جنوب أفريقيا، وغيرها من الدول الساعية للعضوية الدائمة.

وأفاد دبلوماسي أن فرنسا ستصوّت لصالح النص، وإن لم تكن من بين الدول الراعية له.

ولم يتضح بعد كيف ستصوّت بريطانيا والصين وروسيا، التي سيكون دعمها أساسيًا لمبادرة مثيرة للجدل كهذه.

روسيا الأكثر استخدامًا لحق الفيتو

ومنذ أول مرة استُخدم الفيتو، من قبل الاتحاد السوفياتي العام 1946، لجأت إليه موسكو 143 مرة، أي أكثر بكثير من الولايات المتحدة (86 مرة)، وبريطانيا (30 مرة)، أو الصين وفرنسا (18 مرة لكل منهما).

وقالت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد، في بيان «نشعر بالقلق على وجه الخصوص من النمط المعيب الذي استخدمت روسيا من خلاله ميّزة امتلاكها حق النقض على مدى العقدين الماضيين».

خطوة مهمة باتّجاه المحاسبة والشفافية

وأضافت أن تبني مقترح لشتنشتاين سيشكّل «خطوة مهمة باتّجاه المحاسبة والشفافية ومسؤولية جميع» الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.

والعام 2013 اقترحت فرنسا، التي استخدمت حق النقض آخر مرة العام 1989، بأن يحد الأعضاء الدائمون بشكل جماعي وطوعي استخدامهم للفيتو في حال وقوع فظائع.

ولم يطرأ أي تقدّم حتى الآن على المقترح الذي كانت المكسيك من رعاته ودعمته 100 دولة.