وزير الدفاع الروسي: موسكو تتحرك لتحقيق هدف «تحرير» شرق أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الثلاثاء، أن موسكو تسعى إلى «تحرير» شرق أوكرانيا، فيما اتّهم الغرب بإطالة أمد العملية العسكرية عبر تزويد كييف بالأسلحة.

وقال شويغو، «نطبّق تدريجيًا خطتنا الرامية لتحرير جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين»، في إشارة إلى المنطقتين الخاضعتين لسلطة متمرّدين موالين لموسكو في شرق أوكرانيا، وفق وكالة فرانس برس.

وأضاف أن واشنطن وحلفاءها يحاولون «إطالة أمد» الحملة عبر تزويد كييف بالأسلحة.

- روسيا تحض القوات الأوكرانية على «إلقاء السلاح فورا» والتخلي عن المقاومة

وفي وقت سابق من اليوم، طالبت روسيا، القوات الأوكرانية بـ«إلقاء السلاح فورًا»، وأعلنت مهلة جديدة للمدافعين عن مدينة ماريوبول الساحلية للتخلي عن المقاومة.

ودعت وزارة الدفاع الروسية كييف إلى إظهار «المنطق وإصدار أوامر مماثلة للمقاتلين بوقف مقاومتهم العبثية»، مضيفة أنها «ستضمن نجاة» المدافعين عن ماريوبول من الموت إذا ألقوا أسلحتهم اعتبارًا من منتصف اليوم (09.00 بتوقيت غرينتش).