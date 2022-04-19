Atwasat

وزير الدفاع الروسي: موسكو تتحرك لتحقيق هدف «تحرير» شرق أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 أبريل 2022, 12:31 مساء
وزير الدفاع الروسي: موسكو تتحرك لتحقيق هدف «تحرير» شرق أوكرانيا
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو. (الإنترنت)
alwasat radio

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الثلاثاء، أن موسكو تسعى إلى «تحرير» شرق أوكرانيا، فيما اتّهم الغرب بإطالة أمد العملية العسكرية عبر تزويد كييف بالأسلحة.

وقال شويغو، «نطبّق تدريجيًا خطتنا الرامية لتحرير جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين»، في إشارة إلى المنطقتين الخاضعتين لسلطة متمرّدين موالين لموسكو في شرق أوكرانيا، وفق وكالة فرانس برس.

وأضاف أن واشنطن وحلفاءها يحاولون «إطالة أمد» الحملة عبر تزويد كييف بالأسلحة.

- روسيا تحض القوات الأوكرانية على «إلقاء السلاح فورا» والتخلي عن المقاومة

وفي وقت سابق من اليوم، طالبت روسيا، القوات الأوكرانية بـ«إلقاء السلاح فورًا»، وأعلنت مهلة جديدة للمدافعين عن مدينة ماريوبول الساحلية للتخلي عن المقاومة.

ودعت وزارة الدفاع الروسية كييف إلى إظهار «المنطق وإصدار أوامر مماثلة للمقاتلين بوقف مقاومتهم العبثية»، مضيفة أنها «ستضمن نجاة» المدافعين عن ماريوبول من الموت إذا ألقوا أسلحتهم اعتبارًا من منتصف اليوم (09.00 بتوقيت غرينتش).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خلونا نحلموا (الحلقة 7)

خلونا نحلموا (الحلقة 7)
مسلسل «شن الحكاية» (7)

مسلسل «شن الحكاية» (7)
مسلسل «هذا هو» (5)

مسلسل «هذا هو» (5)
الكاسا (الحلقة 4)

الكاسا (الحلقة 4)
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (4)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (4)
«ليفربول Vs مانشستر يونايتد».. قمة من أجل خطف الصدارة أو تقديم خدمة جليلة للسيتي

«ليفربول Vs مانشستر يونايتد».. قمة من أجل خطف الصدارة أو تقديم خدمة جليلة للسيتي
برشلونة يسقط أمام قادش.. ويكرر رقما سلبيا غائبا منذ 19 عاما

برشلونة يسقط أمام قادش.. ويكرر رقما سلبيا غائبا منذ 19 عاما
«نشعر بألمك».. مانشستر يونايتد يواسي كريستيانو رونالدو

«نشعر بألمك».. مانشستر يونايتد يواسي كريستيانو رونالدو
في بيان حزين.. كريستيانو رونالدو يعلن وفاة مولوده الجديد

في بيان حزين.. كريستيانو رونالدو يعلن وفاة مولوده الجديد
مالي تتلقى من روسيا مروحيتين قتاليتين ورادارات مراقبة

مالي تتلقى من روسيا مروحيتين قتاليتين ورادارات مراقبة
الكيلاني: إحالة منحة الأبناء عن 6 أشهر للمصارف.. ومخصصات المهجرين خلال يومين

الكيلاني: إحالة منحة الأبناء عن 6 أشهر للمصارف.. ومخصصات المهجرين خلال يومين
قبل جولة الإعادة مع ماكرون.. فرنسا تحقق في اتهامات لمارين لوبان بالاختلاس

قبل جولة الإعادة مع ماكرون.. فرنسا تحقق في اتهامات لمارين لوبان بالاختلاس
برنامج «كتب ليبية» (5)

برنامج «كتب ليبية» (5)
خلونا نحلموا (الحلقة 5)

خلونا نحلموا (الحلقة 5)
مسلسل «شن الحكاية» (5)

مسلسل «شن الحكاية» (5)
مسلسل «هذا هو» (3)

مسلسل «هذا هو» (3)
الكاسا (الحلقة 3)

الكاسا (الحلقة 3)
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (3)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (3)
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
روسيا تحض القوات الأوكرانية على «إلقاء السلاح فورا» والتخلي عن المقاومة
روسيا تحض القوات الأوكرانية على «إلقاء السلاح فورا» والتخلي عن ...
الصين وقعت الاتفاق الأمني المثير للجدل مع جزر سليمان
الصين وقعت الاتفاق الأمني المثير للجدل مع جزر سليمان
وزير الدفاع الروسي: موسكو تتحرك لتحقيق هدف «تحرير» شرق أوكرانيا
وزير الدفاع الروسي: موسكو تتحرك لتحقيق هدف «تحرير» شرق أوكرانيا
اجتماع في الأمم المتحدة لمناقشة نص يقيد استخدام الفيتو
اجتماع في الأمم المتحدة لمناقشة نص يقيد استخدام الفيتو
إصابات «كورونا» الجديدة في روسيا عند أدنى مستوى خلال 11 شهرا
إصابات «كورونا» الجديدة في روسيا عند أدنى مستوى خلال 11 شهرا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان
3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان...
بوتين: الدفع بالروبل شرط الحصول على الغاز.. وألمانيا: سندفع باليورو أو الدولار
بوتين: الدفع بالروبل شرط الحصول على الغاز.. وألمانيا: سندفع ......
وزارة الدفاع الروسية تعلن غرق الطراد «موسكفا»
وزارة الدفاع الروسية تعلن غرق الطراد «موسكفا»...
السعودية: الحج هذا العام محظور على من تجاوز 65 عاما
السعودية: الحج هذا العام محظور على من تجاوز 65 عاما...
(فيديو) برلين تندد «بجريمة حرب مروعة» في بوتشا وتطالب بمزيد العقوبات على موسكو
(فيديو) برلين تندد «بجريمة حرب مروعة» في بوتشا وتطالب بمزيد ......
المزيد
تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بـ«كورونا» في مدينة شنغهاي الصينية
تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بـ«كورونا» في مدينة شنغهاي الصينية...
روسيا: فتح ممر يسمح للقوات الأوكرانية بالخروج من ماريوبول
روسيا: فتح ممر يسمح للقوات الأوكرانية بالخروج من ماريوبول...
دخول 2.8 مليون لاجئ أوكراني إلى بولندا و360 ألفا إلى ألمانيا
دخول 2.8 مليون لاجئ أوكراني إلى بولندا و360 ألفا إلى ألمانيا...
إصابات «كورونا» الجديدة في روسيا عند أدنى مستوى خلال 11 شهرا
إصابات «كورونا» الجديدة في روسيا عند أدنى مستوى خلال 11 شهرا...
اجتماع في الأمم المتحدة لمناقشة نص يقيد استخدام الفيتو
اجتماع في الأمم المتحدة لمناقشة نص يقيد استخدام الفيتو...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط