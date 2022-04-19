روسيا تحض القوات الأوكرانية على «إلقاء السلاح فورا» والتخلي عن المقاومة

القاهرة - بوابة الوسط

طالبت روسيا، الثلاثاء، القوات الأوكرانية بـ«إلقاء السلاح فورًا»، وأعلنت مهلة جديدة للمدافعين عن مدينة ماريوبول الساحلية للتخلي عن المقاومة.

ودعت وزارة الدفاع الروسية كييف إلى إظهار «المنطق وإصدار أوامر مماثلة للمقاتلين بوقف مقاومتهم العبثية»، مضيفة أنها «ستضمن نجاة» المدافعين عن ماريوبول من الموت إذا ألقوا أسلحتهم اعتبارًا من منتصف اليوم (09.00 بتوقيت غرينتش)، وفق وكالة فرانس برس.

- روسيا تعلن استسلام أكثر من ألف جندي أوكراني في ماريوبول

الأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أكثر من ألف جندي أوكراني استسلموا للقوات الروسية في مدينة ماريوبول المحاصرة منذ أسابيع.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «في مدينة ماريوبول في منطقة مصنع إيليتش للتعدين ... قام 1026 عسكريا أوكرانيا من فوج البحرية الـ36 بتسليم أسلحتهم طوعا واستسلموا».

وفي وقت سابق، قال الزعيم الشيشاني، رمضان قديروف، إن أكثر من ألف من مشاة البحرية الأوكرانية استسلموا في ماريوبول وحث القوات المتبقية المتحصنة في مصنع آزوفستال للصلب على الاستسلام.