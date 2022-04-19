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أوكرانيا تعلن استمرار توقف عمليات إجلاء المدنيين لليوم الثالث

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 أبريل 2022, 09:20 صباحا
أوكرانيا تعلن استمرار توقف عمليات إجلاء المدنيين لليوم الثالث
أوكرانيون يستعدون لمغادرة بلدية «ماريوبول»، (الإنترنت).
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أعلنت نائبة رئيس الحكومة الأوكرانية إيرينا فيريشتشوك أنه لن يكون من الممكن تنظيم أي عمليات إجلاء للمدنيين في أوكرانيا الثلاثاء، لعدم وجود اتفاق مع الجانب الروسي، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وقالت فيريشتشوك على «تلغرام» «اليوم 19 أبريل، لا توجد للأسف أي ممرات إنسانية. القصف العنيف متواصل في دونباس» في شرق البلاد، حيث تشير كييف إلى أن القوات الروسية أطلقت هجومًا واسعًا.

وقالت كييف في وقت سابق أن موسكو شرعت في تنفيذ المرحلة الثانية من غزوها للبلاد، وذلك بدفع بقوات كبيرة في الشرق الأوكراني.

من جانبها، أكدت روسيا سيطرة قواتها على جزء من مصنع «آزوف» الواقع في ماريوبول، المطلة على البحر الأسود، والذي يعد آخر نقطة تتحصن فيها قوات أوكرانية بالمدينة.

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