«رويترز»: 500 مليار دولار فاتورة أضرار الحرب في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد تقرير لوكالة «رويترز»، الإثنين، بأن فاتورة أضرار الحرب في شتى القطاعات بأوكرانيا بلغت 500 مليار دولار، نقلاً عن مسؤولين لم تسمهم.

في حين قال وزير أوكراني إن الغزو الروسي ألحق أضرارًا أو دمر ما يصل إلى 30% من البنية التحتية في بلاده بتكلفة 100 مليار دولار، مضيفًا أن إعادة الإعمار قد يتم إنجازها في عامين باستخدام أصول روسية مجمدة للمساعدة في تمويلها.

وقال وزير البنية التحتية أوليكساندر كوبراكوف للوكالة: «واقعيًا فإن كل مكونات بنيتنا التحتية للنقل تضررت بشكل أو آخر».

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وأضاف أن الغزو، الذي أطلقته روسيا في فبراير، أثر «على 20% إلى 30% من كل مرافق البنية التحتية بدرجات متفاوتة من الأضرار ومستويات مختلفة من التدمير».

وقال كوبراكوف إن أكثر من 300 جسر على الطرق في البلاد دُمرت أو تعرضت لأضرار وأن أكثر من 8000 كيلومتر من الطرق تحتاج إلى إصلاحات أو إعادة بناء، في حين جرى نسف عشرات الجسور على السكك الحديدية. وقدر التكلفة عند 100 مليار دولار حتى الآن.

وأضاف أن وزارته بدأت بعض أعمال إعادة الإعمار في مناطق عادت الآن إلى سيطرة القوات الأوكرانية، متوقعًا أن تدعم الدول الغربية إعادة إعمار أوكرانيا، مضيفًا أن الأموال قد تأتي من مصادر متعددة لدعم مسعى إعادة البناء.

وأضاف: «توجد بضعة مصادر يجري دراستها. المصدر الأول هو أصول روسيا الاتحادية، المجمدة الآن في كل الدول الكبرى تقريبًا».

ويسعى الاتحاد الأوروبي لإيجاد صندوق دولي لإعادة الإعمار، في حين دعا ساسة بالاتحاد إلى استخدام الأصول الروسية التي جمدها الغرب، بما في ذلك 300 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي الروسي.