البيت الأبيض: بايدن لا يخطط لزيارة كييف

القاهرة - بوابة الوسط

قالت جين ساكي الناطقة باسم البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إنه لا توجد خطط للرئيس جو بايدن لزيارة العاصمة الأوكرانية كييف، وفق إفادة صحفية نقلتها وكالة «رويترز».

- الرئيس الأوكراني يدعو بايدن لزيارة كييف



وفي 13 فبراير الماضي، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، نظيره الأميركي جو بايدن إلى زيارة كييف لإظهار دعم واشنطن لبلاده في مواجهة خطر غزو روسي، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس» وقتها.



جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية استمرت نحو خمسين دقيقة، أفادت الرئاسة الأميركية حينها بتوافق جو بايدن وفولوديمير زيلينسكي، على مواصلة نهجي «الدبلوماسية» و«الردع» حيال روسيا.