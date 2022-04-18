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الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار في أوكرانيا مرجح خلال أسبوعين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 أبريل 2022, 10:35 مساء
الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار في أوكرانيا مرجح خلال أسبوعين
حريق سابق في شرق أوكرانيا. (الإنترنت)
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قال منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن غريفيث، الإثنين، إن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية بين القوات الأوكرانية والروسية لا يلوح في الأفق في الوقت الحالي، لكنه قد يكون ممكنًا في غضون أسبوعين.

وذكر غريفيث للصحفيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك ، أن المسؤولين الروس لم يضعوا بعد وقف إطلاق النار في مناطق محددة على رأس جدول أعمالهم، بحسب «رويترز».

وقال إن مسؤولي الإغاثة في الأمم المتحدة يخططون لإرسال قافلة إنسانية في اليومين المقبلين إلى منطقة دونيتسك الشرقية، وإرسال المساعدات من هناك إلى منطقة لوجانسك.

وقف عمليات إجلاء المدنيين 
وأعلنت أوكرانيا، الإثنين، وقف عمليات إجلاء المدنيين من المدن والبلدات الواقعة على خط المواجهة في شرق البلاد، لليوم الثاني على التوالي، متهمة القوات الروسية بإغلاق وقصف الممرات الإنسانية.

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وقالت نائبة رئيس الحكومة الأوكرانية، إيرينا فيريشتشوك، في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي، «للأسف لن تكون هناك ممرات إنسانية اليوم 18 إبريل.. في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، لم يتوقف المحتلون الروس عن إغلاق وقصف الممرات الإنسانية».

ترحيل 40 ألف مدني إلى روسيا 
وفي سياق متصل أعلن رئيس بلدية مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة فاديم بويتشينكو، اليوم الإثنين، ترحيل 40 ألف مدني إلى روسيا أو مناطق خاضعة لسيطرة روسيا في أوكرانيا، وفق ما أفادت وكالة «رويترز».

وأضاف بويتشينكو للتلفزيون الأوكراني: «للأسف يجب أن أعلن أنهم حتى اليوم يُرحلون (السكان) قسرًا... تحققنا من خلال سجل البلدية من أنهم رحلوا بالفعل أكثر من 40 ألفًا». وفيما تنفي روسيا استهداف المدنيين في أوكرانيا، ولم يتسنَ لـ«رويترز» التأكد من صحة ذلك بشكل مستقل.

قُتل ثمانية مدنيين على الأقلّ في قصف روسي استهدف الإثنين منطقتي دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا حيث تدور معارك بين الجيشين الروسي والأوكراني، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية التابعة لكييف.

وقال سيرغي غايداي حاكم منطقة لوغانسك عبر تلغرام إنّ أربعة مدنيين قتلوا بينما كانوا يحاولون الفرار من كريمينا، المدينة الصغيرة التي دخلتها القوات الروسية الإثنين وتمركزت فيها. بدوره قال بافلو كيريلينكو حاكم منطقة دونيتسك إنّ أربعة مدنيين قتلوا الإثنين في قصف روسي على منطقته، بحسب «فرانس برس».

مقتل 7 أشخاص في لفيف 
وأدت ضربات جوية روسية، الإثنين، إلى مقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص في مدينة لفيف في غرب أوكرانيا بعد أن قصفت موسكو أهدافًا في جميع أنحاء هذا البلد، وحشدت قواتها لشن هجوم شامل في شرقه.

وجاءت الضربات الجوية في لفيف بعد ساعات فقط من اتهام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو بأنها تريد «تدمير» منطقة دونباس الشرقية بالكامل على الحدود مع روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها قصفت 16 هدفًا عسكريًا في مواقع مختلفة في أنحاء أوكرانيا. وفي أعقاب الهجوم على لفيف، تصاعد دخان أسود من السقف المدمر لمحل لتصليح السيارات في شمال غرب المدينة مع إطلاق صافرات الإنذار للتحذير من وقوع غارات جوية.

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