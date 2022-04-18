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مقتل ثمانية مدنيين في قصف روسي بشرق أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 أبريل 2022, 10:12 مساء
مقتل ثمانية مدنيين في قصف روسي بشرق أوكرانيا
سيدة تبكي جراء الدمار من القصف الروسي بشرق أوكرانيا. (الإنترنت)
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قُتل ثمانية مدنيين على الأقلّ في قصف روسي استهدف الإثنين منطقتي دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا حيث تدور معارك بين الجيشين الروسي والأوكراني، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية التابعة لكييف.

وقال سيرغي غايداي حاكم منطقة لوغانسك عبر تلغرام إنّ أربعة مدنيين قتلوا بينما كانوا يحاولون الفرار من كريمينا، المدينة الصغيرة التي دخلتها القوات الروسية الإثنين وتمركزت فيها. بدوره قال بافلو كيريلينكو حاكم منطقة دونيتسك إنّ أربعة مدنيين قتلوا الإثنين في قصف روسي على منطقته، بحسب «فرانس برس».

مقتل 7 أشخاص في لفيف 
وأدت ضربات جوية روسية، الإثنين، إلى مقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص في مدينة لفيف في غرب أوكرانيا بعد أن قصفت موسكو أهدافًا في جميع أنحاء هذا البلد، وحشدت قواتها لشن هجوم شامل في شرقه.

وجاءت الضربات الجوية في لفيف بعد ساعات فقط من اتهام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو بأنها تريد «تدمير» منطقة دونباس الشرقية بالكامل على الحدود مع روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها قصفت 16 هدفًا عسكريًا في مواقع مختلفة في أنحاء أوكرانيا. وفي أعقاب الهجوم على لفيف، تصاعد دخان أسود من السقف المدمر لمحل لتصليح السيارات في شمال غرب المدينة مع إطلاق صافرات الإنذار للتحذير من وقوع غارات جوية.

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وقال حاكم منطقة لفيف ماكسيم كوزيتسكي، على مواقع التواصل الاجتماعي، «اندلعت حرائق نتيجة الضربات. وما زالت فرق الإطفاء تسعى إلى إخمادها. ولحقت أضرار جسيمة بالمنشآت».

وفي الجنوب، واصلت روسيا تقدمها للاستيلاء على مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة، حيث كانت آخر القوات الأوكرانية فيها تستعد لمعارك حاسمة. وتعهدت أوكرانيا بالقتال والدفاع عن هذه المدينة الاستراتيجية، متحدية الإنذار الروسي للمقاتلين داخل مصنع «آزوفستال» للفولاذ المحاصر بإلقاء أسلحتهم والاستسلام.

تبادل السجناء 
وبث التلفزيون الرسمي الروسي، الإثنين، شريط فيديو لمن وصفهما بأنهما «بريطانيان» أُسرا وهم يقاتلان من أجل أوكرانيا، وقد طالبا رئيس الوزراء بوريس جونسون بالتفاوض لإطلاقهما.

وطالب الرجلان بأن يتم تبادلهما مقابل فيكتور ميدفيدشوك رجل الأعمال الأوكراني المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين، الذي اعتقل أخيرًا في الدولة الموالية للغرب.

وعلى الأثر بثت أوكرانيا مقطع فيديو يظهر فيه ميدفيدتشوك يدعو إلى تبادله مقابل إجلاء المدنيين والقوات من ماريوبول.

وقال، في الفيديو الذي نشرته أجهزة الأمن في كييف وهو يرتدي ملابس سوداء وينظر مباشرة إلى الكاميرا، «أريد أن أطلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تجرى عملية تبادلي مقابل  مقاتلين أوكرانيين وسكان ماريوبول».

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