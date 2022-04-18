مسؤول أوكراني: ترحيل 40 ألفا من ماريوبول إلى مناطق روسية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس بلدية مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة فاديم بويتشينكو، اليوم الإثنين، ترحيل 40 ألف مدني إلى روسيا أو مناطق خاضعة لسيطرة روسيا في أوكرانيا، وفق ما أفادت وكالة «رويترز».

وأضاف بويتشينكو للتلفزيون الأوكراني: «للأسف يجب أن أعلن أنهم حتى اليوم يُرحلون (السكان) قسرًا... تحققنا من خلال سجل البلدية من أنهم رحلوا بالفعل أكثر من 40 ألفًا».

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وفيما تنفي روسيا استهداف المدنيين في أوكرانيا، ولم يتسنَ لـ«رويترز» التأكد من صحة ذلك بشكل مستقل.