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الشرطة البريطانية تعتقل رجلا يحمل سكينا بعد مواجهته قرب مقر بوريس جونسون وسط لندن

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 أبريل 2022, 06:17 مساء
الشرطة البريطانية تعتقل رجلا يحمل سكينا بعد مواجهته قرب مقر بوريس جونسون وسط لندن
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أرشيفية: الإنترنت).
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أغلقت الشرطة البريطانية طريقًا في وسط لندن بالقرب من المقر الرسمي لرئيس الوزراء بوريس جونسون، يوم الإثنين، وقالت إنها اعتقلت رجلًا مسلحًا بسكين‭‭ ‬‬واجه ضابطين من شرطة وزارة الدفاع.

وطوقت الشرطة «طريق وايتهول»، الذي يضم عديد الإدارات الحكومية بما في ذلك وزارات المالية والخارجية والدفاع، ويؤدي إلى مكتب جونسون ومقر إقامته في «داوننغ ستريت»، بحسب «رويترز».

شروع في القتل وحيازة سلاح 
وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقًا في أعقاب الحادث الذي وقع في «هورس غاردز باريد»، وهي ساحة عروض احتفالية تطل على حديقة «سانت جيمس بارك».

وأضافت شرطة العاصمة لندن، في بيان، «في نحو الساعة 08:50 واجه رجل يبلغ من العمر 29 عامًا مسلحًا بسكين، اثنين من ضباط شرطة وزارة الدفاع. تمكن الضباط من تقييد الرجل».

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لم ترد أنباء عن وقوع أي إصابات. «تم القبض عليه للاشتباه في شروع في القتل وحيازة سلاح وما زال قيد الاعتقال في مركز شرطة بوسط لندن. لا يتم التعامل مع الحادث على أنه مرتبط بالإرهاب».

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