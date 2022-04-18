إيران: التوصل لاتفاق نووي بعيد المنال وواشنطن تتحمل المسؤولية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت إيران، الإثنين، إن التفاهم مع القوى الدولية الكبرى بشأن ملفها النووي لا يزال بعيد المنال، متهمة الولايات المتحدة بالمسؤولية عن تأخيره.

ولم تنجح المفاوضات بعد عام من بدئها في فيينا في إحياء الاتفاق المبرم العام 2015 بشأن البرنامج النووي المدني الإيراني. وإثر عدة تصريحات متفائلة بشأن اتفاق وشيك في العاصمة النمساوية، عادت خلافات للظهور في الأسابيع الأخيرة بين طهران وواشنطن أساسًا، وفق «فرانس برس».

قضايا عالقة بين إيران والولايات المتحدة

وتجمع المفاوضات في فيينا بين إيران من جهة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين من جهة أخرى، فيما تشارك الولايات المتحدة بشكل غير مباشر بوساطة من الاتحاد الأوروبي.

وانسحبت واشنطن أحاديًا من الاتفاق العام 2018 وأعادت فرض عقوبات اقتصادية على إيران. ردًا على ذلك، تخلت إيران تدريجيًا عن القيود المفروضة على برنامجها النووي بموجب اتفاق 2015.

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وقال الناطق باسم الخارجية الإيراني، سعيد خطيب زاده في طهران، الإثنين: «هناك أكثر من قضية عالقة بين إيران والولايات المتحدة. الرسائل التي نقلها السيد مورا في الأسابيع الأخيرة، قبل وبعد زيارته لطهران، أبعد من أن تمثل الحلول التي تخول الحديث عن اتفاق».

الولايات المتحدة مسؤولة عن التأخيرات

ويحاول إنريكي مورا منسق الاتحاد الأوروبي المشرف على المحادثات في فيينا تسوية النقاط العالقة المتبقية للتوصل إلى تسوية. وأضاف خطيب زاده أن «الولايات المتحدة مسؤولة عن هذه التأخيرات لأنها تتباطأ في إعطاء رد» يناسب إيران.

وللتوصل إلى اتفاق في فيينا، يطالب الإيرانيون الأميركيين بإزالة الحرس الثوري من لائحتهم لـ«المنظمات الإرهابية الأجنبية»، وهو ما ترفضه واشنطن حتى الآن.

والهدف من مفاوضات فيينا هو إعادة الولايات المتحدة إلى اتفاق 2015 مع رفع العقوبات واستئناف إيران التزاماتها الواردة فيه. ولطالما نفت إيران سعيها لتطوير سلاح نووي.