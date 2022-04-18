إصابة رئيس الوزراء الإيطالي دراغي بفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط

قال مسؤول حكومي، اليوم الإثنين، إن رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراغي، لن يسافر إلى أفريقيا كما كان مقررًا هذا الأسبوع، وذلك بعد إصابته بفيروس «كورونا»، مضيفًا أن دراغي لا تظهر عليه أعراض.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أنه كان من المقرر أن يتوجه دراغي إلى وسط وجنوب أفريقيا هذا الأسبوع، سعيًا للتوصل لمزيد الاتفاقات بشأن الغاز الطبيعي للحد من اعتماد إيطاليا على الإمدادات الروسية، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

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وأضاف المسؤول الحكومي أن وزير البيئة روبرتو تشينغولاني، ووزير الخارجية لويغي دي مايو، سيمثلان إيطاليا في الزيارتين المقررتين لأنغولا وجمهورية الكونغو، يومي 20 و21 أبريل الجاري.