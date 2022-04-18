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المبعوث الأميركي يدعو كوريا الشمالية للعودة إلى «المسار الدبلوماسي»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 أبريل 2022, 03:49 مساء
المبعوث الأميركي يدعو كوريا الشمالية للعودة إلى «المسار الدبلوماسي»
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. (الإنترنت)
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شدد مبعوث الولايات المتحدة المكلف ملف كوريا الشمالية، سونغ كيم، الإثنين، على ضرورة عودة بيونغ يانغ إلى «المسار الدبلوماسي» بعد سلسلة عمليات إطلاق صواريخ ومؤشرات متزايدة على استئنافها التجارب النووية.

ونفذت بيونغ يانغ أكثر من عشر اختبارات لأسلحة العام الجاري، كان آخرها نهاية الأسبوع لمقذوف قصير المدى أفادت كوريا الشمالية بأنه سيعزز «فعالية الأسلحة النووية التكتيكية»، وفق وكالة «فرانس برس».

إدانة لـ«الأعمال التصعيدية الأخيرة»
ووصل سونغ كيم إلى سول، الإثنين، في زيارة تستمر خمسة أيام، والتقى نظيره الكوري الشمالي نوه كيو-دوك، إذ دان المسؤولان «الأعمال التصعيدية الأخيرة» التي قامت بها بيونغ يانغ بما في ذلك ما قالا إنها كانت «ثلاث عمليات إطلاق على الأقل» لصواريخ بالستية عابرة للقارات.

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وقال كيم للصحفيين، «اتفقنا على الحاجة إلى رد قوي على السلوك المزعزع للاستقرار الذي شهدناه من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية»، مضيفا «ناقشنا أيضا كيفية الرد على خطوات جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مستقبلا، بما في ذلك أي اختبار نووي محتمل».

وشدد كيم على أن الولايات المتحدة عرضت عقد اجتماعات مع قادة كوريا الشمالية «في أي مكان ودون شروط مسبقة.. ولم تغلق باب الدبلوماسية»، قائلا «أدعو مجددا بيونغ يانغ إلى مواصلة المسار الدبلوماسي معنا.. أرغب بتوضيح أن لا نوايا عدائية لدينا تجاه جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية».

ورفضت بيونغ يانغ حتى الآن عرض واشنطن عقد محادثات، مرجعة السبب إلى ما تعتبرها سياسات واشنطن العدائية.

مناورات عسكرية مشتركة
تأتي زيارة كيم بينما أطلقت سيول وواشنطن مناورات عسكرية مشتركة سنوية تستمر تسعة أيام. ولطالما أثار هذا النوع من التدريبات حفيظة بيونغ يانغ، التي ترى فيها استعدادا للحرب.

ويجري البلدان الحليفان مناورات عسكرية بشكل دوري، لكن حجمها تراجع في السنوات الأخيرة في ظل مساعي الرئيس المنتهية ولايته مون جاي-إن لإفساح المجال لعقد محادثات نووية مع الشطر الشمالي.

وصرحت هيئة الأركان المشتركة في سول، الأحد، بأن «هذا تدريب دفاعي من مركز القيادة ويستخدم المحاكاة عبر الكمبيوتر ولا يوجد تدريب عسكري فعلي».

وأوقفت كوريا الشمالية اختبارات الصواريخ بعيدة المدى والنووية، بينما كان زعيمها كيم جونغ أون يجري محادثات مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لكن المفاوضات انهارت العام 2019 ولم تستأنف مذاك.

والشهر الماضي، اختبرت كوريا الشمالية صاروخا عابرا للقارات بمداه الكامل للمرة الأولى منذ العام 2017.
كما أثارت مؤشرات أخيرا على أنشطة جديدة في موقع كوريا الشمالية الرئيسي للاختبارات النووية القلق من احتمال استئنافها الاختبارات النووية.

وذكر مسؤولون كوريون جنوبيون بأن بيونع يانغ قد تنظم عرضا عسكريا أو تجري اختبارا للأسلحة في 25 أبريل أو قبله أو بعده بأيام، في ذكرى تأسيس جيشها.

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