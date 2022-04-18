بوتين يبحث مع أبومازن التطورات في القدس

القاهرة - بوابة الوسط



قال الكرملين، الإثنين، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بشأن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا. وقال الكرملين إن الرئيسين ناقشا أيضا «التوترات المتصاعدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية»، وفق وكالة «رويترز».

ويوم الجمعة الماضي، أصيب ما لا يقل عن 152 فلسطينيا في اشتباكات مع شرطة الاحتلال الإسرائيلي داخل مجمع المسجد الأقصى. وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إن «مئات» المتظاهرين الفلسطينيين «جمعوا حجارة وخزنوها» تمهيدًا لاستخدامها في الصدامات، قبيل بدء «زيارات» يهود لباحة المسجد، وفق وكالة «فرانس برس».