بوتين يبحث مع أبومازن التطورات في القدس

قال الكرملين، الإثنين، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بشأن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا. وقال الكرملين إن الرئيسين ناقشا أيضا «التوترات المتصاعدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية»، وفق وكالة «رويترز».
ويوم الجمعة الماضي، أصيب ما لا يقل عن 152 فلسطينيا في اشتباكات مع شرطة الاحتلال الإسرائيلي داخل مجمع المسجد الأقصى. وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إن «مئات» المتظاهرين الفلسطينيين «جمعوا حجارة وخزنوها» تمهيدًا لاستخدامها في الصدامات، قبيل بدء «زيارات» يهود لباحة المسجد، وفق وكالة «فرانس برس».
اعتداءات على المصلين في الأقصى
وبينما هذه الرواية الصهيونية، تمثل زيارات اليهود الذين يسمون الموقع «جبل الهيكل» عمليات «اقتحام»، تلقى تنديدًا عربيًا وعالميًا شديدًا، في ظل الممارسات العدائية للمتشددين اليهود. ووصف مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، الوضع في المسجد وباحاته وحتى خارجه بأنه «مزرٍ»، مؤكدًا أن «أكثر من مئتين من أفراد القوات الخاصة» الإسرائيلية «اعتدوا على المصلين وأخرجوهم بالقوة وتم تقطيع أسلاك الصوتيات»، أي مكبرات الصوت.
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