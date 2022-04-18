Atwasat

6 قتلى و8جرحى نتيجة قصف روسي على لفيف الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 أبريل 2022, 10:22 صباحا
6 قتلى و8جرحى نتيجة قصف روسي على لفيف الأوكرانية
عمود دخان يتصاعد من موقع تعرض للقصف في لفيف الأوكرانية، 18 مارس 2022، (سي إن إن)
alwasat radio

أسفرت ضربات صاروخية روسية استهدفت، صباح الإثنين، مدينة لفيف الواقعة في غرب أوكرانيا، عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة ثمانية آخرين، وألحقت أضرارا بالغة ببنى تحتية عسكرية، على ما أعلن الحاكم الإقليمي، ماكسيم كوزيتسكي.

وقال كوزيتسكي، على تلغرام، «حتى الآن هناك ستة قتلى وثمانية جرحى. ثمة طفل بين الضحايا»، مشيرا إلى أن القصف الروسي أصاب بنى تحتية عسكرية ومتجر إطارات ما تسبب في اندلاع حرائق، وفق وكالة «فرانس برس».

- أوكرانيا تعلن تعرّض مدينة لفيف إلى 5 ضربات صاروخية قوية

وصباح اليوم، تعرضت مدينة لفيف الواقعة غرب أوكرانيا، لخمس ضربات صاروخية روسية «قوية»، على ما أعلن رئيس بلدية المدينة ومستشار رئاسي.

وقال أحد سكان جنوب غرب لفيف، التي كانت بمنأى عن القتال، لوكالة «فرانس برس» إنه رأى أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد في السماء خلف مبان سكنية، فيما قال رئيس بلدية المدينة أندريه سادوفي عبر «تلغرام» إن فرق الإنقاذ في طريقها إلى الموقع المتضرر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نجل روائي أميركي متهم بقتل طفلته.. ما القصة؟

نجل روائي أميركي متهم بقتل طفلته.. ما القصة؟
«التكتل» سر خروج القمة الأفريقية بين الاتحاد والأهلي طرابلس من دون أهداف

«التكتل» سر خروج القمة الأفريقية بين الاتحاد والأهلي طرابلس من دون أهداف
أكاديميون ونشطاء طوارق في أوباري يطلقون مبادرة إصلاحية للم الشمل

أكاديميون ونشطاء طوارق في أوباري يطلقون مبادرة إصلاحية للم الشمل
احتجاجات في السويد ضد خطة حركة يمينية متطرفة لإحراق نسخة من القرآن

احتجاجات في السويد ضد خطة حركة يمينية متطرفة لإحراق نسخة من القرآن
ماذا جاء في تقرير عمليات الغوص لتفقد التسرب من هيكل سفينة الوقود الغارقة قبالة تونس؟ (فيديو)

ماذا جاء في تقرير عمليات الغوص لتفقد التسرب من هيكل سفينة الوقود الغارقة قبالة ...
تعثر دخول باشاغا من تونس إلى طرابلس.. واستنفار في العاصمة

تعثر دخول باشاغا من تونس إلى طرابلس.. واستنفار في العاصمة
برنامج «كتب ليبية» (2)

برنامج «كتب ليبية» (2)
خلونا نحلموا (الحلقة 2)

خلونا نحلموا (الحلقة 2)
مسلسل «شن الحكاية» (2)

مسلسل «شن الحكاية» (2)
مسلسل «هذا هو» (2)

مسلسل «هذا هو» (2)
الكاسا (الحلقة 2)

الكاسا (الحلقة 2)
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (2)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (2)
قرقاب: الدبيبة طلب التعاقد مع شركة حديثة لتحسين جودة الاتصالات مقابل 47 مليون دولار.. واعتقلت لأني قلت «لا»

قرقاب: الدبيبة طلب التعاقد مع شركة حديثة لتحسين جودة الاتصالات مقابل 47 مليون ...
«الإخصاء الكيميائي» لمغتصبي الأطفال في بيرو

«الإخصاء الكيميائي» لمغتصبي الأطفال في بيرو
كاركاتير خيري - الصحة في ليبيا والعلاج في الخارج

كاركاتير خيري - الصحة في ليبيا والعلاج في الخارج
صنع السجاد من الملابس المعاد تدويرها.. حرفة صديقة للبيئة في تونس

صنع السجاد من الملابس المعاد تدويرها.. حرفة صديقة للبيئة في تونس
كاركاتير حليم - دعاة الحرب في ليبيا

كاركاتير حليم - دعاة الحرب في ليبيا
بعد عرض ماسك لشرائها.. شركة «تويتر» تتبنى خطة «الحبة السامة»

بعد عرض ماسك لشرائها.. شركة «تويتر» تتبنى خطة «الحبة السامة»
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
المعارضة الغينية تعتبر خطة السلطة لإجراء انتخابات محاولة لكسب الوقت
المعارضة الغينية تعتبر خطة السلطة لإجراء انتخابات محاولة لكسب ...
زيلينسكي ومديرة صندوق النقد يناقشان إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب
زيلينسكي ومديرة صندوق النقد يناقشان إعادة إعمار أوكرانيا بعد ...
القائمة العربية الموحدة «تعلق» دعمها لحكومة بينيت إثر صدامات القدس
القائمة العربية الموحدة «تعلق» دعمها لحكومة بينيت إثر صدامات ...
قوة مشتركة: مقتل أكثر من 100 «متشدد» بينهم 10 قادة في غرب أفريقيا
قوة مشتركة: مقتل أكثر من 100 «متشدد» بينهم 10 قادة في غرب أفريقيا
أوكرانيا تعلن تعرُّض مدينة لفيف إلى 5 ضربات صاروخية قوية
أوكرانيا تعلن تعرُّض مدينة لفيف إلى 5 ضربات صاروخية قوية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أفغانستان: «طالبان» تأمر شركات الطيران بمنع النساء من السفر بمفردهن
أفغانستان: «طالبان» تأمر شركات الطيران بمنع النساء من السفر ......
3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان
3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان...
بوتين: الدفع بالروبل شرط الحصول على الغاز.. وألمانيا: سندفع باليورو أو الدولار
بوتين: الدفع بالروبل شرط الحصول على الغاز.. وألمانيا: سندفع ......
وزارة الدفاع الروسية تعلن غرق الطراد «موسكفا»
وزارة الدفاع الروسية تعلن غرق الطراد «موسكفا»...
السعودية: الحج هذا العام محظور على من تجاوز 65 عاما
السعودية: الحج هذا العام محظور على من تجاوز 65 عاما...
المزيد
تركيا تطلق هجوما جديدا ضد حزب العمال الكردستاني بالعراق
تركيا تطلق هجوما جديدا ضد حزب العمال الكردستاني بالعراق...
كييف تعلق عمليات الإجلاء في الشرق لليوم الثاني نتيجة القصف الروسي
كييف تعلق عمليات الإجلاء في الشرق لليوم الثاني نتيجة القصف ......
6 قتلى و8جرحى نتيجة قصف روسي على لفيف الأوكرانية
6 قتلى و8جرحى نتيجة قصف روسي على لفيف الأوكرانية...
أوكرانيا تعلن تعرُّض مدينة لفيف إلى 5 ضربات صاروخية قوية
أوكرانيا تعلن تعرُّض مدينة لفيف إلى 5 ضربات صاروخية قوية...
قوة مشتركة: مقتل أكثر من 100 «متشدد» بينهم 10 قادة في غرب أفريقيا
قوة مشتركة: مقتل أكثر من 100 «متشدد» بينهم 10 قادة في غرب ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط