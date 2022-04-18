6 قتلى و8جرحى نتيجة قصف روسي على لفيف الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

أسفرت ضربات صاروخية روسية استهدفت، صباح الإثنين، مدينة لفيف الواقعة في غرب أوكرانيا، عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة ثمانية آخرين، وألحقت أضرارا بالغة ببنى تحتية عسكرية، على ما أعلن الحاكم الإقليمي، ماكسيم كوزيتسكي.

وقال كوزيتسكي، على تلغرام، «حتى الآن هناك ستة قتلى وثمانية جرحى. ثمة طفل بين الضحايا»، مشيرا إلى أن القصف الروسي أصاب بنى تحتية عسكرية ومتجر إطارات ما تسبب في اندلاع حرائق، وفق وكالة «فرانس برس».

- أوكرانيا تعلن تعرّض مدينة لفيف إلى 5 ضربات صاروخية قوية

وصباح اليوم، تعرضت مدينة لفيف الواقعة غرب أوكرانيا، لخمس ضربات صاروخية روسية «قوية»، على ما أعلن رئيس بلدية المدينة ومستشار رئاسي.

وقال أحد سكان جنوب غرب لفيف، التي كانت بمنأى عن القتال، لوكالة «فرانس برس» إنه رأى أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد في السماء خلف مبان سكنية، فيما قال رئيس بلدية المدينة أندريه سادوفي عبر «تلغرام» إن فرق الإنقاذ في طريقها إلى الموقع المتضرر.