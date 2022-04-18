قوة مشتركة: مقتل أكثر من 100 «متشدد» بينهم عشرة قادة في غرب أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت قوة عسكرية مشتركة من نيجيريا والنيجر والكاميرون، اليوم الأحد، إنها قتلت ما يزيد على 100 من «المتشددين الإسلاميين»، منهم عشرة قادة، في الأسابيع القليلة الماضية مع تكثيف هجومها البري والجوي في منطقة بحيرة تشاد.

ويخوض مقاتلو جماعة «بوكو حرام»، وتنظيم «الدولة الإسلامية» في غرب أفريقيا، معارك مع الجيش النيجيري منذ ما يزيد على عشر سنوات في صراع امتد إلى دول مجاورة.

وقال الكولونيل محمد دولي، المتحدث باسم قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات، إن القوات اقتحمت الجيوب التي يسيطر عليها المتشددون في منطقة بحيرة تشاد واستولت على عدد من قطع السلاح، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

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وأضاف دولي «خلال الفترة التي جرت فيها هذه العملية، تم تحييد ما يزيد كثيرا على مئة إرهابي، منهم أكثر من عشرة من كبار القادة.. بعد ضربات جوية مميتة نفذتها قوات المهام الجوية المشتركة في جزر بحيرة تشاد بناء على معلومات».

ولم يذكر دولي المدى الزمني للعملية أو عدد الجنود الذين قُتلوا، لكنه قال إن 18 جنديًا أصيبوا جراء انفجار عبوات ناسفة بدائية زرعها المتمردون مع انسحابهم.