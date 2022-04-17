زيلينسكي ومديرة صندوق النقد يناقشان إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إنه تحدث مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا بشأن الاستقرار المالي في أوكرانيا وإعادة إعمار البلاد بعد الحرب.

وأضاف على تويتر «ناقشت مع مديرة صندوق النقد الدولي جورجيفا مسألة ضمان استقرار أوكرانيا المالي والاستعدادات لإعادة الإعمار بعد الحرب. لدينا خطط واضحة في الوقت الحالي، بالإضافة إلى رؤية للمستقبل. وأنا على يقين أن التعاون بين صندوق النقد الدولي وأوكرانيا سيظل مثمرًا»، بحسب «يورو نيوز».

أوكرانيا طلبت 50 مليار دولار من مجموعة السبع

وقال أوليه أوستينكو المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني الأحد، إن بلاده طلبت دعمًا ماليًا بقيمة 50 مليار دولار من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، كما تبحث أيضًا إصدار سندات بعائد صفر بالمئة للمساعدة على تغطية عجز في الميزانية مرتبط بالحرب على مدى الأشهر الستة المقبلة. وأضاف أوستينكو للتلفزيون الأوكراني إن تلك الخيارات محل نقاش جدي.

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وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، أن المدافعين عن ماريوبول «سيقاتلون حتى النهاية»، وذلك بعد انقضاء مهلة نهائية حدّدتها روسيا لهم لإلقاء السلاح وإخلاء المدينة الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا ومينائها الاستراتيجي الذي سيشكل الاستيلاء عليه انتصارًا مهمًا لموسكو.

وقال شميغال في مقابلة بثتها الأحد قناة «إيه بي سي» الأميركية إن آخر المدافعين الأوكرانيين عن ماريوبول ما زالوا يسيطرون على أجزاء من المدينة و«سيقاتلون حتى النهاية»، وفق «يورو نيوز». وأضاف «لا، المدينة لم تسقط. قواتنا العسكرية وجنودنا ما زالوا هناك. سيقاتلون حتى النهاية. فيما أتحدث إليكم، ما زالوا في ماريوبول».

تدمير مصنع ذخيرة بالقرب من العاصمة الأوكرانية

من جهته، قال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، الأحد، إن القوات الروسية دمرت مصنع ذخيرة بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال كوناشينكوف «دمرت صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو خلال الليل مصنع ذخيرة بالقرب من مدينة بروفاري في منطقة كييف».

وأعلن رئيس بلدية بروفاري إيغور سابوجكو في وقت سابق الأحد، أن هجومًا صاروخيًا وقع في الساعات الأولى من صباحًا وتسبب في تدمير البنية التحتية في المدينة.