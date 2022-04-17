Atwasat

المعارضة الغينية تعتبر خطة السلطة لإجراء انتخابات محاولة لكسب الوقت

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 أبريل 2022, 10:17 مساء
المعارضة الغينية تعتبر خطة السلطة لإجراء انتخابات محاولة لكسب الوقت
الانقلاب العسكري في غينيا. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

اعتبرت المعارضة في غينيا، مساء السبت، أن الحكومة التي شكلتها المجموعة العسكرية الحاكمة منذ الانقلاب في 2021، تحاول كسب الوقت بعد عرضها خطة من عشر مراحل تسبق تنظيم انتخابات من بينها إجراء تعداد للسكان.

وعرض وزير إدارة الأقاليم واللامركزية موري كونديه  الجمعة خطّة من «عشر مراحل» ترمي إلى تسليم السلطة مجدّدا إلى مدنيين منتخبين، من دون تحديد جدول زمني لها ومهل قصوى، وفق «فرانس برس».

وحسب التسلسل الذي عرضه وزير إدارة الأقاليم، ينبغي قبل تسليم السلطة إلى المدنيين إجراء «تعداد عام للسكان» و«تعداد إداري لأغراض الأحوال الشخصية» و«إنشاء سجلّ انتخابي» و«صياغة دستور جديد» و«تنظيم استفتاء» و«إعداد نصوص القوانين التنظيمية».

 «تنظيم انتخابات محلية» ثمّ تشريعية
وتسبق هذه الخطوات «تنظيم انتخابات محلية» ثمّ تشريعية و«إنشاء مؤسسات وطنية منبثقة عن الدستور الجديد» وختاما «إجراء انتخابات رئاسية».

وكشف كونديه عن هذه الخطّة بمناسبة إطلاق «إطار تشاوري شامل»، وهي منصّة جديدة من شأنها تسهيل المرحلة الانتقالية السياسية إلى جانب مؤتمر «مصالحة» الذي أطلقته المجموعة الحاكمة في نهاية مارس.

-  رئيس غينيا بيساو: «المحاولة الانقلابية» أوقعت قتلى وكثير من الجرحى
-  الانقلابات الأفريقية محور اجتماع لقمة دول غرب القارة

وقال إدوارد زوتومو كبوغومو رئيس أحد أحزاب «التحالف الوطني من أجل التناوب والديمقراطية» الائتلاف الذي يضم نحو عشرين حزبًا قاطعت مؤتمر المصالحة و«الإطار التشاوري الشامل» إن «انتقالًا لا يحتاج إلى كل هذه المراحل إذا أردنا أن يكون فعالًا». وأضاف كبوغومو أن «الأمر ليس أكثر من محاولة متعمدة لكسب الوقت».

وقال الشيخ تيديان تراوريه زعيم حزب «الحركة من أجل الجمهورية» الذي شارك في الإطار التشاوري ردًا على خطة الحكومة إن «الأمر سيستغرق أربع سنوات على الأقل». وأضاف «في هذه الحالة، يجب أن تقوم حكومة شرعية» بتنفيذ مراحل الخطة.

«اقتراح جدول زمني»
وفي رسالة حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها أرسل كوندي «طلب اقتراح جدول زمني» إلى رئيس التحالف، يطلب منه أن يرسل إليه «في موعد أقصاه» 20 أبريل «اقتراحًا لفترة» كل من المراحل العشر للانتقال التي تريدها الحكومة.

وذكرت مصادر سياسية أن الرسالة نفسها وجهت إلى كل الأحزاب والتشكيلات في الدولة سواء شاركت أو لم تشارك في اجتماع الجمعة.

وكان الكولونيل مامادي دومبويا استولى على السلطة في الخامس من سبتمبر 2021 وأطاح الرئيس الثمانيني ألفا كوندي الذي كان يتولى السلطة منذ أواخر 2010 وتميزت السنوات الأخيرة من ولايته بقمع المعارضة بقسوة.

ومنذ ذلك الحين تولى دومبويا الرئاسة وتعهد بإعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين من دون أن يحدد أي موعد لذلك.

تنظيم انتخابات في غضون ستة أشهر 
ورفض السماح للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أو أي طرف آخر تحديد موعد نهائي لذلك، مؤكدًا أن من سيحدده هو المجلس الوطني الانتقالي الذي يقوم بمهام تشريعية منذ فبراير وعين دومبويا بنفسه أعضاءه ال81.

وكانت «المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا» أكدت ضرورة تنظيم انتخابات في غضون ستة أشهر من انقلاب سبتمبر 2021، لكن من دون جدوى. وقد علّقت عضوية غينيا في أجهزتها وفرضت عقوبات فردية على أعضاء المجموعة العسكرية.

وفي 25 مارس، هدّدت المنظمة الإقليمية بفرض «عقوبات اقتصادية ومالية» أوسع على غينيا فور انقضاء المهلة في 25 أبريل، في حال لم يتقيّد المجلس العسكري بالآجال المحدّدة لإعادة السلطة إلى المدنيين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

احتجاجات في السويد ضد خطة حركة يمينية متطرفة لإحراق نسخة من القرآن

احتجاجات في السويد ضد خطة حركة يمينية متطرفة لإحراق نسخة من القرآن
احتجاجات في السويد ضد خطة حركة يمينية متطرفة لإحراق نسخة من القرآن

احتجاجات في السويد ضد خطة حركة يمينية متطرفة لإحراق نسخة من القرآن
ماذا جاء في تقرير عمليات الغوص لتفقد التسرب من هيكل سفينة الوقود الغارقة قبالة تونس؟ (فيديو)

ماذا جاء في تقرير عمليات الغوص لتفقد التسرب من هيكل سفينة الوقود الغارقة قبالة ...
برنامج «كتب ليبية» (2)

برنامج «كتب ليبية» (2)
خلونا نحلموا (الحلقة 2)

خلونا نحلموا (الحلقة 2)
«مانشستر سيتي» يصدر بيان الاعتذار عن الأغاني في قمة «ليفربول»

«مانشستر سيتي» يصدر بيان الاعتذار عن الأغاني في قمة «ليفربول»
مسلسل «شن الحكاية» (2)

مسلسل «شن الحكاية» (2)
مسلسل «هذا هو» (2)

مسلسل «هذا هو» (2)
الكاسا (الحلقة 2)

الكاسا (الحلقة 2)
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (2)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (2)
ملعب بنينا جاهز للقمة الكروية الليبية بالنكهة الأفريقية بين الاتحاد والأهلي طرابلس

ملعب بنينا جاهز للقمة الكروية الليبية بالنكهة الأفريقية بين الاتحاد والأهلي ...
«الإخصاء الكيميائي» لمغتصبي الأطفال في بيرو

«الإخصاء الكيميائي» لمغتصبي الأطفال في بيرو
كاركاتير خيري - الصحة في ليبيا والعلاج في الخارج

كاركاتير خيري - الصحة في ليبيا والعلاج في الخارج
صنع السجاد من الملابس المعاد تدويرها.. حرفة صديقة للبيئة في تونس

صنع السجاد من الملابس المعاد تدويرها.. حرفة صديقة للبيئة في تونس
شقيق هازارد يكشف الطريق الوحيد لرحيله عن ريال مدريد

شقيق هازارد يكشف الطريق الوحيد لرحيله عن ريال مدريد
اتحاد كرة القدم الليبي يصدر قرارا سعيد للجماهير في الملاعب

اتحاد كرة القدم الليبي يصدر قرارا سعيد للجماهير في الملاعب
إقبال كبير على طابع بريدي يظهر إغراق السفينة الحربية الروسية بأوكرانيا

إقبال كبير على طابع بريدي يظهر إغراق السفينة الحربية الروسية بأوكرانيا
17 جريحا إثر صدامات جديدة في باحة المسجد الأقصى بالقدس

17 جريحا إثر صدامات جديدة في باحة المسجد الأقصى بالقدس
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
احتجاجات في السويد ضد خطة حركة يمينية متطرفة لإحراق نسخة من القرآن
احتجاجات في السويد ضد خطة حركة يمينية متطرفة لإحراق نسخة من ...
دراغي يأسف لعدم جدوى الحوار مع بوتين حول الحرب في أوكرانيا
دراغي يأسف لعدم جدوى الحوار مع بوتين حول الحرب في أوكرانيا
قادة اليمن الجدد «مستعدون للحرب» حال فشل جهود السلام مع الحوثيين
قادة اليمن الجدد «مستعدون للحرب» حال فشل جهود السلام مع الحوثيين
المسنون الأوكرانيون.. قصص المنسيين في الحرب
المسنون الأوكرانيون.. قصص المنسيين في الحرب
مقتل شخص وإصابة آخرين بإطلاق نار خلال حفل بأميركا
مقتل شخص وإصابة آخرين بإطلاق نار خلال حفل بأميركا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أفغانستان: «طالبان» تأمر شركات الطيران بمنع النساء من السفر بمفردهن
أفغانستان: «طالبان» تأمر شركات الطيران بمنع النساء من السفر ......
3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان
3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان...
بوتين: الدفع بالروبل شرط الحصول على الغاز.. وألمانيا: سندفع باليورو أو الدولار
بوتين: الدفع بالروبل شرط الحصول على الغاز.. وألمانيا: سندفع ......
وزارة الدفاع الروسية تعلن غرق الطراد «موسكفا»
وزارة الدفاع الروسية تعلن غرق الطراد «موسكفا»...
السعودية: الحج هذا العام محظور على من تجاوز 65 عاما
السعودية: الحج هذا العام محظور على من تجاوز 65 عاما...
المزيد
القائمة العربية الموحدة «تعلق» دعمها لحكومة بينيت إثر صدامات القدس
القائمة العربية الموحدة «تعلق» دعمها لحكومة بينيت إثر صدامات......
زيلينسكي ومديرة صندوق النقد يناقشان إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب
زيلينسكي ومديرة صندوق النقد يناقشان إعادة إعمار أوكرانيا بعد......
المعارضة الغينية تعتبر خطة السلطة لإجراء انتخابات محاولة لكسب الوقت
المعارضة الغينية تعتبر خطة السلطة لإجراء انتخابات محاولة ......
مقتل شخص وإصابة آخرين بإطلاق نار خلال حفل بأميركا
مقتل شخص وإصابة آخرين بإطلاق نار خلال حفل بأميركا...
المسنون الأوكرانيون.. قصص المنسيين في الحرب
المسنون الأوكرانيون.. قصص المنسيين في الحرب...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط