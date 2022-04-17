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مقتل شخص وإصابة آخرين بإطلاق نار خلال حفل بأميركا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 أبريل 2022, 09:57 مساء
مقتل شخص وإصابة آخرين بإطلاق نار خلال حفل بأميركا
قوات الشرطة الأميركية في موقع حادث سابق. (الإنترنت)
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قُتل شخصان وأصيب ما يصل إلى 11 آخرين في إطلاق نار خلال حفل بحي إيست أليني في بيتسبرغ الأميركية، بحسب ما قالت إدارة السلامة العامة في المقاطعة في سلسلة من التغريدات، اليوم الأحد.

وذكرت السلطات أن ما يصل إلى عشرة مصابين بأعيرة نارية يتلقون العلاج في مستشفيات المنطقة، قبل أن تُحدَّث الأرقام بوصول مصاب آخر لمستشفى محلي، لكن حالة المصابين لم تعرف بعد، بحسب وسائل إعلام أميركية.

 50 طلقة داخل عقار مستأجر
وكشف تحقيق أجرته السلطات عن إطلاق ما يصل إلى 50 طلقة داخل عقار مستأجر، حيث تجمع ما يقرب من 200 شخص لحضور حفل كبير.

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وقالت السلطات إن إطلاق النار دفع بعض الضيوف للقفز من النوافذ، ما تسبب في إصابات مثل الكسور والتمزقات، مضيفة أن عدة طلقات أخرى أطلقت خارج المنزل. ولم تفصح السلطات عن أي تفاصيل بشأن المشتبه بهم في الحادث.

 إطلاق النار في مركز كولومبيانا التجاري 
وأمس السبت، أسفر إطلاق نار بمركز تسوق في عاصمة ولاية ساوث كارولينا الأميركية، عن إصابة 12 شخصًا، وفقًا للشرطة. وأوضحت الشرطة أن 12 شخصًا أصيبوا منهم عشرة بأعيرة نارية خلال إطلاق نار السبت في مجمع تجاري بمدينة كولومبيا بولاية ساوث كارولينا، وأنه تم احتجاز ثلاثة أشخاص.

وقال قائد شرطة كولومبيا وليام هولبروك إنه من غير المعتقد أن يكون إطلاق النار الذي وقع في مركز كولومبيانا التجاري عملًا عشوائيًا من أعمال العنف، ولكنه نجم عن «نوع من الصراع» بين مجموعة من الأفراد المسلحين الذين يعرفون بعضهم البعض.

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