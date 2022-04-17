احتجاجات في السويد ضد خطة حركة يمينية متطرفة لإحراق نسخة من القرآن

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت مدينة مالمو في جنوب السويد أعمال عنف خلال الليل، عقب تجمعات خرجت للاحتجاج على خطة حركة يمينية متطرفة إحراق نسخة من القرآن، حسبما أعلنت الشرطة الأحد.

وقالت قوات الأمن في بيان «اندلعت حرائق في مواقع مختلفة خلال الليل في مالمو». وأضرمت النيران بشكل خاص في حاويات القمامة وحافلة وسيارة، وقُدمت عدة شكاوى بشأن أعمال تخريب، بحسب «مونت كارلو الدولية».

تجمّع لحركة «سترام كورس» المناهضة للهجرة والإسلام

ووقعت الأحداث بعد تجمّع لحركة «سترام كورس» المناهضة للهجرة والإسلام التي يقودها الدنماركي السويدي راسموس بالودان الذي يقوم حاليًا بجولة في السويد تسببت بوقوع عدة صدامات بين الشرطة والمتظاهرين المناهضين في عدد من المدن السويدية.

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وجرى نقل تجمع بالودان السبت من حي لاندسكرونا إلى موقف للسيارات في مالمو، المدينة الكبيرة المجاورة، من أجل تجنب حدوث تجاوزات. ومع ذلك، خرجت الاحتجاجات في أجزاء مختلفة من مالمو، حيث رُشقت الشرطة بالحجارة.

إصابة حوالي 12 شرطيًا في اشتباكات

قالت الناطقة باسم الشرطة كيم هيلد لاذاعة «إس أر» المحلية «هدأت الأجواء نحو الساعة الثالثة فجرًا، واندلعت بعض الحرائق لكن أعمال العنف توقفت»، مشيرة إلى عدم إصابة أي فرد من قوات الأمن.

الخميس والجمعة، أصيب حوالي 12 شرطيًا في اشتباكات في الاحتجاجات المناهضة لبالودان.