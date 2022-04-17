لجنة تبرعات لصالح ترامب تجمع 19 مليون دولار في 3 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط

جمعت لجنة التبرعات التابعة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، التي تستهدف المتبرعين بمبالغ صغيرة، 19 مليون دولار، خلال الربع الأول من العام الحالي، بحسب آخر تقرير لها، في حين يضخ كبار المتبرعين من الحزب الجمهوري ملايين الدولارات في لجان مرتبطة بقيادات مجلسي النواب والشيوخ.

وحصلت «لجنة إنقاذ أميركا المشتركة لجمع التبرعات»، التي تجمع أموالًا لصالح الأنشطة السياسية لصالح ترامب، على 9 ملايين دولار من متبرعين، دفع كل منهم أقل من 200 دولار، أما المتبرعون الذين دفعوا 500 دولار أو أكثر، فقد بلغ نصيبهم من إجمالي التبرعات 1.8 مليون دولار، حسب التقارير التي قُدمت إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية، وفق وكالة «الشرق بلومبرغ».

وسمح استمرار الدعم المالي من قاعدة التأييد التابعة لدونالد ترامب لـ«لجنة إنقاذ أميركا»، وهي لجنته القيادية للعمل السياسي، بجمع 110 ملايين دولار حتى نهاية شهر فبراير، وهي قيمة لا تشمل 5 ملايين دولار تسلمتها اللجنة مارس الماضي.

تراجع الدعم مع اشتعال موسم جمع التبرعات قبل الانتخابات النصفية

ورغم ذلك، تراجع هذا الدعم مع اشتعال موسم جمع التبرعات الذي يسبق الانتخابات النصفية، وعلى مدى الأشهر الستة الأخيرة من العام 2021، استطاعت لجنة ترامب المشتركة لجمع التبرعات أن تجمع 25 مليون دولار خلال ثلاثة أشهر في المتوسط، عبر رسائل نصية يومية ورسائل بالبريد الإلكتروني ووسائل أخرى لطلب التبرعات من قاعدة مؤيديه.

وتراجعت حصيلة ترامب عن الربع الأول مقارنة بتبرعات بقيمة 27 مليون دولار، جمعها صندوق القيادة بمجلس الشيوخ، ضمن ما يطلق عليه لجنة العمل السياسي المستقلة غير العادية، التي ترتبط بزعيم الجمهوريين ميتش ماكونيل.

وجاء معظم هذه التبرعات من اثنين من أثرياء المتبرعين، هما ستيفين شوورتسمان من مجموعة «بلاكستون»، الذي تبرع بمبلغ 10 ملايين دولار، بينما تبرع كين غريفين من شركة «سيتاديل» بقيمة 5 ملايين دولار.

وحصلت لجنة العمل السياسي أيضاً على مليوني دولار من رئيس مجلس الإدارة المشارك لمجموعة «فوكس كورب»، روبرت مردوخ، وتبرع بقيمة مليون دولار كل من مدير صناديق التحوط بول سينغر، والمؤسس المشارك لشركة «هوم ديبوت،» كينيث لانغون، إذ أنهت اللجنة شهر مارس بحصيلة نقدية بقيمة 72 مليون دولار.

وجمع «صندوق القيادة بالكونغرس»، الذي يدعم المرشحين الجمهوريين لعضوية مجلس النواب، 38 مليون دولار، معتمدًا على تبرع بقيمة 10 ملايين دولار من شوورتسمان وبقيمة 7.5 مليون دولار من غريفين، وتبرع بروكر تشارلز شواب بقيمة 1.5 مليون دولار، وبرنارد ماركوس بقيمة 1.2 مليون دولار، وبلغ رصيد لجنة العمل السياسي غير العادية في البنك 93 مليون دولار في بداية شهر أبريل الجاري.

تعزيز قوة ترامب في الانتخابات النصفية

وسيعزز صندوق الذخيرة، من قوة الرئيس السابق في الانتخابات النصفية بالتوازي مع شعبيته وسط الكتلة التصويتية للجمهوريين، غير أن بعض المرشحين الذين يدعمهم قد يتسببون في تعقيد جهود الحزب لاستعادة السيطرة على إحدى غرفتي البرلمان أو كلتيهما.

وتسبب تأييد ترامب لمقدم البرامج محمد أوز، في الترشح لعضوية مجلس الشيوخ في بنسلفانيا، بحالة من القلق الشديد إزاء قدرة اختيارات الرئيس السابق على الفوز بانتخابات عامة على المستوى الوطني.

وتعرض أوز لانتقادات بسبب تعليقات سبق أن أدلى بها حول ضوابط حمل السلاح، والحقوق الإنجابية والصين، وهي تعليقات تضمنت مواقف تخالف مواقف الحزب الجمهوري.

وفي سباق انتخابات مجلس الشيوخ في جورجيا، دعم ترامب، هيرشل ووكر، الفائز السابق بكأس هايسمان، الذي اعترف بخوضه معركة مع مرض عقلي، وقال إنه لعب «الروليت الروسية» بمسدس محشو بالرصاص.

وأيد ترامب يوم الجمعة الماضي، الرأسمالي المغامر جيه دي فانس، مؤلف كتاب «مرثية الريفي الساذج»، في انتخابات الجمهوريين لعضوية مجلس الشيوخ بولاية أوهايو في 3 مايو المقبل.

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عند انتقائه مرشحين على مستوى فيدرالي أو الولاية أو على مستوى محلي، يختار ترامب من يساندون ادعاءاته، التي لا أساس لها من الصحة، بأن الانتخابات الرئاسية العام 2020 قد سرقت منه، أو من يعارضون قيادات جمهورية قائمة من الذين يعترضون عليه.

وأيد ترمب أكثر من 130 مرشحًا منذ ترك البيت الأبيض، أكثر من نصفهم يخوضون الانتخابات على مواقع فيدرالية، وأيد أيضًا سياسيين يخوضون انتخابات على مناصب في الولاية، أو مناصب محلية، كما فعل رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان.

ودعم الرئيس السابق أيضًا منافسين في الانتخابات، في مواجهة أعضاء مجلس النواب من الجمهوريين الذين صوتوا تأييدًا لمساءلته بعد أعمال الشغب التي قام بها أنصاره في مبنى «الكابيتول» في 6 يناير 2021. أربعة من هؤلاء النواب، هم أنتوني غونزالز من أوهايو، وجون كاتكو من نيويورك، وآدم كينزينغر في إلينوي، وفريد أبتون في ميتشيغان، لا يسعون لإعادة انتخابهم.

ومع ذلك، لم يتلقَ المرشحون الذين يفضلهم ترامب دعمًا ماليًا مباشرًا يستحق الذكر، فحتى نهاية فبراير أسهم صندوق «إنقاذ أميركا»، بقيمة 350500 دولار فقط للحملات الانتخابية،

ويعود ذلك جزئيًا إلى وجود سقف تمويل بقيمة 5000 دولار، وهو السقف الذي يُسمح للجان العمل السياسي بأن تمنحه لمرشحين في الانتخابات الفيدرالية للدورة الانتخابية، في حين تحدد قوانين الولايات قيمًا مختلفة للحد الأقصى من التبرعات.

ويستطيع صندوق «إنقاذ أميركا»، أن ينفق مبالغ مستقلة غير محدودة، عادة في شراء الإعلانات، نيابة عن المرشحين الذين يدعمهم ترامب، غير أنه لم يفعل ذلك حتى الآن.