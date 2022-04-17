روسيا تقول إنها «دمرت» مصنعا عسكريا خارج كييف

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، إنها قصفت مصنعًا عسكريًا خارج كييف، فيما تكثف موسكو هجماتها على العاصمة الأوكرانية.

وأفادت الوزارة، في بيان على «تلغرام»، «خلال الليل، دمرت صواريخ جو عالية الدقة مصنعًا للذخيرة قرب بلدة بروفاري في منطقة كييف»، وفق وكالة «فرانس برس».

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وقصفت روسيا مصنعين عسكريين قرب كييف، خلال اليومين الماضيين، في أعقاب تلويحها بتكثيف ضرباتها على العاصمة، بعد خسارتها سفينة القيادة لأسطولها في البحر الأسود «موسكفا» في هجوم تبنته أوكرانيا.

وأشار مراسل وكالة «فرانس برس» إلى أن المنشأة في دارنيتسكي التي تصنع خصوصًا الدبابات، تعرضت للقصف صباح أمس، وتواجد في الموقع عدد كبير من العسكريين وعناصر الشرطة الذين منعوا الوصول إلى المجمع، حيث تصاعد الدخان، وفق وكالة «فرانس برس».