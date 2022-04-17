الأمير تشارلز يوجه تحية إلى اللاجئين ومضيفيهم

القاهرة - بوابة الوسط

وجه وريث العرش البريطاني الأمير تشارلز، تحية إلى اللاجئين، الذين فتحوا أبوابهم لهم، في رسالة لمناسبة عيد الفصح الأحد، تطرق فيها إلى الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال تشارلز (73 عامًا)، الابن الأكبر للملكة إليزابيث الثانية التي ستبلغ عامها السادس والتسعين الخميس المقبل «اليوم، بات ملايين الأشخاص مشردين ومنهكين من الترحال من مواقع مضطربة، ومجروحين من الماضي وقلقين على المستقبل، ويحتاجون لمن يستقبلهم بلطف وللراحة»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف: «في السنوات الأخيرة، شعرت بالحزن إزاء معاناة الضحايا الأبرياء جراء النزاعات أو الاضطهاد، وقد التقيت بعضهم وأخبروني بقصص مأساوية يعجز اللسان عن وصفها أثناء إجبارهم على الفرار من بلدهم والبحث عن مأوى، بعيدًا عن ديارهم».

الأمير تشارلز: لاستضافة اللاجئين «أمر مؤثر»

وتابع الأمير تشارلز قائلًا: «لكن وسط كل هذا الحزن وانعدام الإنسانية، كان مؤثرًا بشكل خاص رؤية مدى استعداد الكثير من الناس لفتح منازلهم للمحتاجين، وكيف قدموا وقتهم ومواردهم لمساعدة أولئك الذين يواجهون مثل هذه المحنة والألم».

وبعد الانتقادات بسبب تعقيد الخطوات التي يتعين على اللاجئين الأوكرانيين اتباعها للانضمام إلى أقاربهم في المملكة المتحدة، أطلقت حكومة بوريس جونسون برنامجًا للإيواء عرض خلاله 200 ألف بريطاني أن يستضيفوا في منازلهم أوكرانيين فارين من الغزو الروسي.

وبحسب أحدث الأرقام الرسمية، أصدرت الحكومة البريطانية حتى 13 أبريل 56500 تأشيرة لـ94 ألفًا و700 طلب. وقد فر أكثر من خمسة ملايين شخص من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير، وفق الأمم المتحدة.