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إطلاق نار داخل مجمع تجاري أميركي وأنباء عن سقوط ضحايا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 أبريل 2022, 10:30 مساء
إطلاق نار داخل مجمع تجاري أميركي وأنباء عن سقوط ضحايا
عناصر من الشرطة الأميركية في موقع حادث سابق. (الإنترنت)
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أعلنت شرطة ولاية ساوث كارولينا الأميركية، يوم السبت، إطلاق نار في مجمع تجاري بمدينة كولومبيا، فيما وردت أنباء عن سقوط ضحايا.

وقالت إدارة شرطة كولومبيا على «تويتر»: «تأكدنا من وقوع إصابات خلال الواقعة، وهم يتلقون الرعاية الطبية». وأضافت الشرطة أن حجم الإصابات غير معروف في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن الضباط يخلون المركز التجاري (كولومبيا سنتر) وينقلون الناس إلى مكان آمن، بحسب موقع «سي إن إن».

إصابة 13 شخصًا داخل المترو في حي بروكلين 
وفي وقت سابق من أبريل الجاري، شهدت مدينة نيويورك، حادثًا مروعًا لإطلاق النار، في واقعة تعيد الجدل بشأن تزايد العنف وحق حيازة السلاح في البلاد، بموجب التعديل الثاني من دستور الولايات المتحدة. وأسفر حادث إطلاق النار عن إصابة 13 شخصًا داخل المترو في حي بروكلين، فيما تم العثور على عبوات ناسفة، وفق الدفاع المدني والشرطة.

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 وفي مسعى من البيت الأبيض إلى إظهار قيامه بشيء عملي لتطويق الجريمة، قام الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الإثنين، بترشيح نائب عام سابق من ولاية أوهايو، حتى يتولى إدارة مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات.

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