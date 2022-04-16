شاهد: زعيم كوريا الشمالية يحضر مسيرة ضخمة في الذكرى 110 لمولد جده مؤسس البلاد

القاهرة - بوابة الوسط

حضر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، مسيرة ضخمة للمواطنين في الذكرى العاشرة بعد المئة لمولد جده والزعيم المؤسس للبلاد كيم إيل سونغ، في غياب عرض عسكري يجرى عادة في هذه المناسبة.

وظهر في صور نشرتها وسائل إعلام رسمية، السبت، الزعيم الكوري الشمالي وهو يحيي من شرفة في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ آلاف الأشخاص الذين ارتدوا ملابس بألوان زاهية، بحسب «يورو نيوز».

«يوم الشمس» في كوريا الشمالية

وتعد ذكرى مولد الرئيس الراحل كيم إيل سونغ في 15 أبريل الذي يعرف باسم «يوم الشمس» في كوريا الشمالية المسلحة نوويًا، إحدى أهم المناسبات في التقويم السياسي لبيونغ يانغ.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية إن «ارتالًا من العمال والراقصين الفلاحين وغيرهم سارت في الساحة» ملوحين بلافتات عليها شعارات اشتراكية. كما زار الزعيم قصر «كومسوسان الشمس» في بيونغ يانغ، حيث يرقد الجثمان المحنط لوالده وجثمان كيم إيل سونغ.

أكبر تجربة صاروخية لإطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات

وجاءت الاحتفالات بالذكرى السنوية بعد ثلاثة أسابيع من قيام كوريا الشمالية بأكبر تجربة صاروخية لإطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات على الإطلاق. وكانت هذه المرة الأولى التي تطلق فيها بيونغ يانغ أقوى أسلحتها بمداها الكامل منذ 2017.

وكان ذلك الاختبار تتويجًا لحملة حطمت الأرقام القياسية حتى الآن هذا العام في خرق العقوبات على إطلاق الصواريخ، وشكلت نهاية لوقف اختياري للتجارب النووية طويلة المدى أعلنته كوريا الشمالية.

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وتوقع مسؤولون كوريون جنوبيون وأميركيون أن تحتفل بيونغ يانغ بعرض عسكري لكشف أسلحة جديدة، أو بإجراء اختبار لأسلحة نووية محظورة. لكن الاحتفال تميز بمسيرة للمدنيين وإطلاق ألعاب نارية.

وفي الأيام التي سبقت الذكرى السنوية، غطت وسائل الإعلام الحكومية على نطاق واسع افتتاح مشاريع سكنية جديدة، وعرضت أشخاصًا يلتقطون صورًا لأكاليل الزهور بهواتفهم المحمولة.

أنشطة جديدة في نفق بموقع بونغي-ري للتجارب النووية

وأظهرت صور التُقطت بواسطة الأقمار الصناعية وجود مؤشرات تدل على أنشطة جديدة في نفق في موقع بونغي-ري للتجارب النووية الذي أعلنت بيونغ يانغ أنها هدمته في العام 2018 قبيل قمة جمعت بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب.

وفي الذكرى السنوية السابقة، بثت بيونغ يانغ لقطات من العروض العسكرية على التلفزيون الحكومي فقط وبعد ساعات من إقامة تلك العروض، ولم تعلن عنها مسبقًا في الصحف الرسمية.

توفي كيم إيل سونغ العام 1994، لكنه يُعد الرئيس الأبدي للبلاد وجسده محفوظ في حجرة مضاءة باللون الأحمر في قصر «كومسوسان الشمس» في ضواحي العاصمة.ويتعلم الكوريون الشماليون منذ ولادتهم تقديس الزعيم الأبدي كيم إيل سونغ وابنه كيم جونغ إيل، ويرتدي جميع البالغين شارات تصور أحدهما أو كليهما.