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الصين توافق على اختبار لقاحين لمكافحة السلالة أوميكرون

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 أبريل 2022, 07:29 مساء
الصين توافق على اختبار لقاحين لمكافحة السلالة أوميكرون
لقاحات ضد متحور كورونا. (الإنترنت)
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 أعلنت المجموعة الوطنية الصينية للتكنولوجيا الحيوية التابعة لشركة سينوفارم يوم السبت إن لقاحين مرشحين لمكافحة كوفيد-19 طورتهما وحدات في المجموعة لمكافحة السلالة أوميكرون حازا على الموافقة على إجراء التجارب السريرية عليهما لاستخدامهما كجرعات تنشيطية في هونج كونج. 

ويخوض العلماء في أنحاء العالم سباقا لدراسة جرعات محدثة ضد أوميكرون بعد أن أشارت البيانات إلى أن الأجسام المضادة المتكونة من اللقاحات التي أُنتجت لمكافحة السلالات القديمة تسفر عن نشاط أضعف في مجال القضاء على سلالة أوميكرون شديدة العدوى.

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وقالت المجموعة الوطنية الصينية للتكنولوجيا الحيوية في بيان إن اللقاحين المرشحين اللذين يحتوي كل منهما على فيروس أوميكرون معطل أو "مقتول" والمماثلين للقاحي سينوفارم المستخدمين في الصين سيتم اختبارهما على الراشدين الذين تلقوا بالفعل جرعتين أو ثلاث جرعات من أحد اللقاحات.

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