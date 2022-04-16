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موسكو تتهم ألمانيا بالمشاركة في مختبرات عضوية في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 أبريل 2022, 03:59 مساء
موسكو تتهم ألمانيا بالمشاركة في مختبرات عضوية في أوكرانيا
الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا. (وزارة الخارجية الروسية)
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اتهمت روسيا ألمانيا بالمشاركة في معامل عسكرية مزعومة في أوكرانيا، وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، «وفقًا لمعلومات مؤكدة، نسق الجانب الألماني في مجال السلامة البيولوجية بشكل وثيق عمله مع حلفائه الأميركيين، الذين أنشأوا شبكة من 30 مختبرًا بيولوجيًا، على الأقل، في أوكرانيا».

وأضافت زاخاروفا، اليوم السبت، في تصريحات لمحطة «آر تي» التلفزيونية الروسية، أنه جرى إجراء «أبحاث علمية خطيرة» في المختبرات، لكنها لم تقدم أي دليل على ذلك، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

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وتدعي روسيا منذ أسابيع أن الولايات المتحدة لديها مختبرات سرية لتطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، وهو ما يشكل أحد مبررات موسكو للحرب المستمرة منذ أكثر من سبعة أسابيع في أوكرانيا، فيما تنفي واشنطن هذه المزاعم.

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