مقتل 40 مدنيا في غارات جوية باكستانية شرق أفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط

قال مسؤول محلي لدى حركة طالبان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت، إن 40 مدنيًا على الأقل، من بينهم أطفال، قتلوا الليلة الماضية في غارات جوية على أيدي قوات باكستانية، بولاية «خوست» شرق أفغانستان.

وأضاف المسؤول أن حوالي 20 شخصًا آخرين أصيبوا، عندما قصفت طائرات عسكرية أربع قرى بمنطقة «سبيرة، الليلة الماضية».

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وتابع المسؤول أن الضحايا مدنيون من ثلاث أسر، هاجرت من منطقة «وزيرستان» الباكستانية المجاوة في أعقاب عملية عسكرية هناك قبل عدة سنوات، مؤكدًا أن 29 من الإصابات والوفيات من أسرة واحدة.