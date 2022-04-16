600 ألف دولار دخل بايدن وزوجته خلال 2021

القاهرة - بوابة الوسط

بلغت قيمة الإقرارات الضريبية للعام 2021، التي قدّمها الرئيس الأميركي جو بايدن وزوجته جيل، أكثر من 600 ألف دولار، وفق ما أعلن البيت الأبيض الجمعة.

ودفع الزوجان ضرائب قدرها 150439 دولارًا على دخلهما البالغ 610702 دولار، بمعدل ضريبي نسبته 24.6%، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس عن البيت الأبيض.

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وبنشرهما بياناتهما الضريبية، يعاود الرئيس وزوجته (السيدة الأولى الوحيدة في الولايات المتحدة التي تعمل خارج البيت الأبيض كمدرّسة)، الالتزام بتقليد يعود إلى سبعينيات القرن الماضي، تخلى عنه الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأعلنت نائبة الرئيس كامالا هاريس وزوجها دوغ إمهوف أن دخلهما بلغ 1.6 مليون دولار العام الماضي، ودفعا ضريبة قدرها 523371 دولارًا، بمعدل ضريبة نسبته 31.6%.