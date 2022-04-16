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روسيا تحظر دخول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى أراضيها

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 أبريل 2022, 12:04 مساء
روسيا تحظر دخول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى أراضيها
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. (أ ف ب)
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أعلنت روسيا، السبت، أنها حظرت دخول رئيس الوزراء بوريس جونسون، وعدد من المسؤولين البريطانيين الآخرين، بعدما فرضت لندن عقوبات على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية في بيان «اتخذت هذه الخطوة ردًا على الحملة الإعلامية والسياسية، التي تقوم بها لندن والتي تهدف إلى عزل روسيا دوليًا وتهيئة الظروف لخنق اقتصادنا»، وفق وكالة فرانس برس.

- عقوبات بريطانية على 178 انفصاليا و6 أثرياء موالين لروسيا

والأربعاء، أعلنت بريطانيا بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، عقوبات تستهدف انفصاليين وأثرياء موالين لروسيا وأقاربهم.

وأكدت الحكومة البريطانية أنها وبالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي تفرض عقوبات على «178 انفصاليًا روسيًا» في شرق أوكرانيا، إضافة إلى ستة من الأثرياء الموالين لروسيا.

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