Atwasat

واشنطن تعرب عن قلقها بشأن الصدامات في القدس وتدعو إلى ضبط النفس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 أبريل 2022, 12:07 صباحا
واشنطن تعرب عن قلقها بشأن الصدامات في القدس وتدعو إلى ضبط النفس
قوات الاحتلال خلال اعتقالها فلسطينيين داخل المسجد الأقصى، 15 أبريل 2022، (الإنترنت)
alwasat radio

أعربت الولايات المتحدة الجمعة عن «قلقها العميق» بعد إصابة أكثر من 150 شخصًا في صدامات بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى في القدس.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية نيد برايس في بيان «ندعو جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب الأعمال والخطابات الاستفزازية».

تنديد أوروبي بالعنف في القدس
كما نددت وزارات خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا في بيان مشترك، بالعنف الذي شهدته مدينة القدس المحتلة.

وقال ناطقون باسم الوزارات في البيان «ندعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن العنف وجميع أشكال الاستفزاز»، حسب وكالة «رويترز».

- 4 دول أوروبية تندد بالعنف في القدس وتدعو إلى ضبط النفس
- (فيديو) مواجهات بين فلسطينيين وجنود الاحتلال بالمسجد الأقصى في الجمعة الثانية من رمضان
- 80 ألف فلسطيني صلوا الجمعة الأولى من رمضان بـ«الأقصى»

واندلعت مواجهات بين فلسطينيين محتشدين في المسجد الأقصى، وجنود الاحتلال الإسرائيلي عقب صلاة الجمعة، وذلك بعد اقتحام الجنود للمسجد، كما دارت مواجهات في عدد من المدن الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.

إصابة أكثر من 150 فلسطينيا في المواجهات
وتحدثت وسائل إعلام محلية ودولية عن إصابة أكثر من 150 فلسطينيًا في تلك الأحداث، بالإضافة إلى القبض على عدد آخر.

بينما هاجم شبان فلسطينيون، مركز شرطة الاحتلال في المسجد الأقصى، على إثر المواجهات، فيما شوهد جندي إسرائيلي يعتدي على فتاة فلسطينية في باحة الأقصى.

واندلعت اشتباكات قوية عند مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس، وكفر قدوم شرق قلقيلية وبيت دجن وقصرة، والمدخل الشمالي لمدينة البيرة - باب الزاوية وسط الخليل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر «WTV».. مباراة «التعاون × دارنس» في الدوري الممتاز

بث مباشر «WTV».. مباراة «التعاون × دارنس» في الدوري الممتاز
بث مباشر «WTV».. مباراة «التحدي × الهلال» في الدوري الممتاز

بث مباشر «WTV».. مباراة «التحدي × الهلال» في الدوري الممتاز
مستخدمو «تويتر» والمراقبون قلقون من إمكان استحواذ إيلون ماسك على الشبكة

مستخدمو «تويتر» والمراقبون قلقون من إمكان استحواذ إيلون ماسك على الشبكة
كاركاتير خيري - مشاورات بالقاهرة بين لجنتي «النواب» و«الدولة» لتحديد قاعدة دستورية للانتخابات

كاركاتير خيري - مشاورات بالقاهرة بين لجنتي «النواب» و«الدولة» لتحديد قاعدة ...
روسيا: انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف الأطلسي ستكون له «عواقب»

روسيا: انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف الأطلسي ستكون له «عواقب»
«VAR» تظهر للمرة الأولى في ليبيا مع أول ديربي محلي أفريقي

«VAR» تظهر للمرة الأولى في ليبيا مع أول ديربي محلي أفريقي
العزف على السارانغي تقليد متوارث يتلاشى في باكستان

العزف على السارانغي تقليد متوارث يتلاشى في باكستان
100 جريح في الصدامات في المسجد الأقصى

100 جريح في الصدامات في المسجد الأقصى
البنتاغون يعلق على غرق الطراد الروسي «موسكفا»

البنتاغون يعلق على غرق الطراد الروسي «موسكفا»
شاهد.. «اقتصاد بلس» يعرض تطورات الأوضاع الاقتصادية في ليبيا

شاهد.. «اقتصاد بلس» يعرض تطورات الأوضاع الاقتصادية في ليبيا
شاهد في «وسط الخبر»: تفاصيل أزمة مركز مصراتة الطبي.. المديونية والتهديد بالإغلاق

شاهد في «وسط الخبر»: تفاصيل أزمة مركز مصراتة الطبي.. المديونية والتهديد بالإغلاق
إيلون ماسك يعرض 43.4 مليار دولار لشراء جميع أسهم «تويتر».. والشركة: ندرس الطرح

إيلون ماسك يعرض 43.4 مليار دولار لشراء جميع أسهم «تويتر».. والشركة: ندرس الطرح
الدبيبة: جامعات ليبيا أفضل من التي يوفد إليها بعض الطلاب.. وعانينا من العشوائية

الدبيبة: جامعات ليبيا أفضل من التي يوفد إليها بعض الطلاب.. وعانينا من العشوائية
بعد فضيحة السالمونيلا.. الاتهامات تلاحق «فيريرو»

بعد فضيحة السالمونيلا.. الاتهامات تلاحق «فيريرو»
إنقاذ دلفين جانح على شاطئ مدينة زوارة (صور)

إنقاذ دلفين جانح على شاطئ مدينة زوارة (صور)
إردوغان: قواتنا سطرت الملاحم من سورية إلى ليبيا

إردوغان: قواتنا سطرت الملاحم من سورية إلى ليبيا
«إيني» تعلن اكتشاف آبار نفط وغاز جديدة في مصر

«إيني» تعلن اكتشاف آبار نفط وغاز جديدة في مصر
بالمواعيد: تعرف على مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022

بالمواعيد: تعرف على مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
وزيرة: تقدم فنلندا بطلب الانضمام إلى حلف الأطلسي «مرجح جدا»
وزيرة: تقدم فنلندا بطلب الانضمام إلى حلف الأطلسي «مرجح جدا»
وزير ألماني يدعو إلى «إزعاج بوتين» عبر خفض استهلاك الغاز
وزير ألماني يدعو إلى «إزعاج بوتين» عبر خفض استهلاك الغاز
موسكو تطرد 18 عضوا من بعثة الاتحاد الأوروبي في روسيا
موسكو تطرد 18 عضوا من بعثة الاتحاد الأوروبي في روسيا
7 قتلى و34 جريحا في قصف روسي على خاركيف الأوكرانية
7 قتلى و34 جريحا في قصف روسي على خاركيف الأوكرانية
الاتحاد الأوروبي يندد بطرد روسيا «غير المبرر» لدبلوماسييه
الاتحاد الأوروبي يندد بطرد روسيا «غير المبرر» لدبلوماسييه
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان
3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان...
أفغانستان: «طالبان» تأمر شركات الطيران بمنع النساء من السفر بمفردهن
أفغانستان: «طالبان» تأمر شركات الطيران بمنع النساء من السفر ......
زيلينسكي لوسائل إعلام روسية: قضية «حياد» أوكرانيا «يتم درسها بعمق»
زيلينسكي لوسائل إعلام روسية: قضية «حياد» أوكرانيا «يتم درسها......
كييف: واشنطن لا تعارض تسليمنا مقاتلات بولندية
كييف: واشنطن لا تعارض تسليمنا مقاتلات بولندية...
بوتين: الدفع بالروبل شرط الحصول على الغاز.. وألمانيا: سندفع باليورو أو الدولار
بوتين: الدفع بالروبل شرط الحصول على الغاز.. وألمانيا: سندفع ......
المزيد
واشنطن تعرب عن قلقها بشأن الصدامات في القدس وتدعو إلى ضبط النفس
واشنطن تعرب عن قلقها بشأن الصدامات في القدس وتدعو إلى ضبط ......
المنافسة بين ماكرون ولوبان تشتد قبل الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة في فرنسا
المنافسة بين ماكرون ولوبان تشتد قبل الجولة الثانية لانتخابات......
مسؤول في «بنتاغون»: الطراد الروسي «موسكفا» أغرق بصاروخين أوكرانيين
مسؤول في «بنتاغون»: الطراد الروسي «موسكفا» أغرق بصاروخين ......
الاتحاد الأوروبي يندد بطرد روسيا «غير المبرر» لدبلوماسييه
الاتحاد الأوروبي يندد بطرد روسيا «غير المبرر» لدبلوماسييه...
7 قتلى و34 جريحا في قصف روسي على خاركيف الأوكرانية
7 قتلى و34 جريحا في قصف روسي على خاركيف الأوكرانية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط