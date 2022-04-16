واشنطن تعرب عن قلقها بشأن الصدامات في القدس وتدعو إلى ضبط النفس

القاهرة - بوابة الوسط

أعربت الولايات المتحدة الجمعة عن «قلقها العميق» بعد إصابة أكثر من 150 شخصًا في صدامات بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى في القدس.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية نيد برايس في بيان «ندعو جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب الأعمال والخطابات الاستفزازية».

تنديد أوروبي بالعنف في القدس

كما نددت وزارات خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا في بيان مشترك، بالعنف الذي شهدته مدينة القدس المحتلة.

وقال ناطقون باسم الوزارات في البيان «ندعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن العنف وجميع أشكال الاستفزاز»، حسب وكالة «رويترز».

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واندلعت مواجهات بين فلسطينيين محتشدين في المسجد الأقصى، وجنود الاحتلال الإسرائيلي عقب صلاة الجمعة، وذلك بعد اقتحام الجنود للمسجد، كما دارت مواجهات في عدد من المدن الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.

إصابة أكثر من 150 فلسطينيا في المواجهات

وتحدثت وسائل إعلام محلية ودولية عن إصابة أكثر من 150 فلسطينيًا في تلك الأحداث، بالإضافة إلى القبض على عدد آخر.

بينما هاجم شبان فلسطينيون، مركز شرطة الاحتلال في المسجد الأقصى، على إثر المواجهات، فيما شوهد جندي إسرائيلي يعتدي على فتاة فلسطينية في باحة الأقصى.

واندلعت اشتباكات قوية عند مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس، وكفر قدوم شرق قلقيلية وبيت دجن وقصرة، والمدخل الشمالي لمدينة البيرة - باب الزاوية وسط الخليل.