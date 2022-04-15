مسؤول في «بنتاغون»: الطراد الروسي «موسكفا» أغرق بصاروخين أوكرانيين

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية «بنتاغون»، اليوم الجمعة، أن الطراد الروسي «موسكفا» أغرق بصاروخين أوكرانيين، معتبرا أنها «ضربة قاسية» لروسيا، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه لمجموعة من الصحفيين «نعتقد أنهم ضربوها بصاروخَي نبتون»، نافيا بالتالي رواية موسكو التي تؤكد أن بارجتها الرئيسية في أسطول البحر الأسود «تضررت بشدة» جراء حريق.

غرق الطراد «موسكفا» ضربة كبيرة للبحرية الروسية

وأمس الخميس، أعلن «بنتاغون»، أن غرق الطراد «موسكفا» ضربة كبيرة للبحرية الروسية في البحر الأسود، وقال الناطق باسمه، جون كيربي، لشبكة «سي إن إن»: «هذه ضربة كبيرة لأسطول البحر الأسود».

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واعتبر كيربي في تصريحه أن الطراد الروسي كان «جزء رئيسي» من جهود روسيا «لممارسة نوع من السيطرة البحرية في البحر الأسود»، متوقعا أن يكون إخراج الطراد عن الخدمة له «تأثير على قدراتهم» العسكرية.

الرواية الروسية لغرق الطراد «موسكفا»

لكن وزارة الدفاع الروسية، أعلنت من جهتها، أمس الخميس، أن الطراد «موسكفا» سفينة القيادة في أسطول البحر الأسود الروسي، غرقت بعدما تعرضت لأضرار خلال الهجوم على أوكرانيا، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية التي أوردت تصريحها وكالة «تاس» الرسمية للأنباء أنه «خلال قطر الطراد موسكفا إلى وجهته فقدت السفينة توازنها بسبب الأضرار اللاحقة بهيكلها جراء الحريق الناجم عن انفجار ذخائر. وقد غرقت السفينة بسبب البحر الهائج».