الاتحاد الأوروبي يندد بطرد روسيا «غير المبرر» لدبلوماسييه

القاهرة - بوابة الوسط

ندد الاتحاد الأوروبي، مساء الجمعة، بقرار روسيا طرد 18 من دبلوماسييه بعدما طرد التكتل عددا من ممثلي موسكو بتهمة التجسس، واصفا قرار موسكو بأنه «غير مبرر» وفق وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وجاء في بيان للخدمة الدبلوماسية التابعة للاتحاد الأوروبي أن التكتل «يستنكر قرار جمهورية روسيا الاتحادية طرد 18 عضوا من وفد الاتحاد الأوروبي لدى» روسيا. وأضاف «لا أساس لقرار الجمعة الصادر عن السلطات الروسية غير كونه خطوة انتقامية. من شأن المسار الذي اختارته روسيا للمضي قدما أن يعمّق عزلتها الدولية».

- موسكو تطرد 18 عضوا من بعثة الاتحاد الأوروبي في روسيا

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، 18 عضوا في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى روسيا «أشخاصا غير مرغوب فيهم» وعليهم بالتالي مغادرة البلاد، وفق وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».