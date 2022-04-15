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وزير ألماني يدعو إلى «إزعاج بوتين» عبر خفض استهلاك الغاز

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 أبريل 2022, 05:16 مساء
وزير ألماني يدعو إلى «إزعاج بوتين» عبر خفض استهلاك الغاز
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في برلين, 8 أبريل 2022, (أ ف ب)
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حض وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، مواطنيه على القيام بخطوات لخفض استهلاك الطاقة، معتبرا أن ذلك «يزعج» الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت تسعى بلاده لخفض اعتمادها على الغاز الروسي على خلفية حرب أوكرانيا.

وقال هابيك في مقابلة مع جريدة «فونكي»، نشرت الجمعة، إنه يمكن للسكان اتخاذ إجراءات «بسيطة للغاية» لخفض استهلاك الطاقة، مضيفا «كقاعدة عامة، أعتقد أن بإمكاننا دائما توفير 10%» على الطاقة، وفق وكالة «فرانس برس».

وأشار إلى أنه بإمكان الناس توفير الطاقة عبر إغلاق الستائر للمحافظة على الحرارة داخل المنزل خلال الليل، وخفض إعدادات أجهزة التدفئة في منازلهم بدرجة واحدة.

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وقال الوزير الذي ينتمي إلى «حزب الخضر» ويتولى منصب وزير المناخ أيضا «أحض الجميع على توفير الطاقة حالا.. إذا كان بإمكاننا خلال عيد الفصح ركوب الدراجة الهوائية أو القطارات، فهذا أمر جيد أيضا.. يساعدكم على توفير مصروفكم ويزعج بوتين».

وقاومت ألمانيا دعوات ضمن الاتحاد الأوروبي لحظر الغاز الروسي، إذ حذرت مؤسسات اقتصادية بارزة من أن الأمر سيؤدي إلى ركود شديد، وخفضت برلين حصتها من واردات الغاز الروسي من 55% قبل الحرب إلى 40%.

وأفاد هابيك الأسبوع الماضي بأن أكبر قوة اقتصادية في أوروبا قد تحتاج حتى منتصف العام 2024، لتخفيف اعتمادها على واردات الطاقة من روسيا.

كما أطلق المسؤولون الألمان خطة طارئة تحسبا لنقص في الغاز من شأنها أن تؤدي إلى ترشيد استهلاك الغاز سواء في المنازل أو في الأعمال التجارية.

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