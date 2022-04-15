وزيرة: تقدم فنلندا بطلب الانضمام إلى حلف الأطلسي «مرجح جدا»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزيرة الشؤون الأوروبية الفنلندية، تيتي توبوراينين، الجمعة، أنه «من المرجح جدا» أن تتقدم فنلندا بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت الوزيرة عبر قناة «سكاي نيوز» البريطانية، إن «ذلك من المرجح جدا لكن القرار لم يتخذ بعد»، وفق وكالة «فرانس برس».

وحذرت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، من أن انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، ستكون لها عواقب على هاتين الدولتين وعلى الأمن الأوروبي.

» عواقب» الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي

وقالت الناطقة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، في بيان إن هاتين الدولتين «يجب أن تدركا عواقب مثل هذه الخطوة على علاقاتنا الثنائية، وعلى البنية الأمنية الأوروبية ككل»، وفق وكالة «فرانس برس».

والأسبوع الماضي قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، إن احتمال انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي جزء من مباحثات بين وزراء خارجية دول التحالف العسكري في بروكسل.

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- رئيسة وزراء السويد لا تستبعد تقديم طلب الانضمام إلى «ناتو»

في أواخر مارس الماضي، أعلنت رئيسة وزراء السويد، ماغدالينا أندرسون، أنها لا تستبعد أن تقدم بلادها طلبا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «ناتو»، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت أندرسون في مقابلة مع قناة «إس في تي» التلفزيونية العمومية «لا أستبعد بأي حال من الأحوال الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي».

وأضافت زعيمة الحزب الديمقراطي الاجتماعي «أريد أن نجري تحليلا معمّقا للإمكانات المتاحة أمامنا في هذا الوضع، والتهديدات والمخاطر المرتبطة بها، لاتخاذ القرار الأفضل بالنسبة للسويد».

والسويد ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي وهي رسميا غير منحازة عسكريا، رغم أنها شريك لحلف الأطلسي، وتخلت بعد انتهاء الحرب الباردة عن خط الحياد الصارم.

وكانت هذه المرة الأولى التي تفتح فيها رئيسة وزراء السويد الباب أمام احتمال الانضمام للحلف العسكري الغربي، بينما تعارض موسكو بشدة دخول السويد وكذلك أيضا فنلندا في التحالف الغربي.