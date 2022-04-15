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وثيقة «سرية للغاية» تكشف تفاصيل وفرضية جديدة حول مقتل أمين عام الأمم المتحدة الأسبق

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 أبريل 2022, 02:41 مساء
وثيقة «سرية للغاية» تكشف تفاصيل وفرضية جديدة حول مقتل أمين عام الأمم المتحدة الأسبق
الأمين العام للأمم المتحدة داغ همرشولد يصل لمدينة ليوبولدفيل (كنشاسا حاليا) في 13 سبتمبر 1961. (أ ف ب)
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كشفت وثيقة مصنفة على أنها «سرية للغاية»، حصل عليها الكاتب والصحفي الفرنسي مورين بيكار، أن «منظمة الجيش السري»، وهي الحركة السرية التي كانت تعارض استقلال الجزائر أصدرت حكما بالإعدام على الأمين العام للأمم المتحدة داغ همرشولد، الذي قُتل في 1961 في حادث تحطم طائرته بأفريقيا في ظروف لا تزال غامضة.

وبعد 60 عاما ما زال الغموض يكتنف القضية، بينما يتوقع صدور تقرير تحقيق نهائي للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل حول هذه الحادثة بتشعباتها الكثيرة المتعلقة بجواسيس ومرتزقة وصناعيين، والرد على كل التساؤلات ومنها هل نجم الحادث عن خطأ في القيادة؟ أم كان عملية خطف فاشلة؟ أم أسقطت الطائرة؟، وفق وكالة «فرانس برس».

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وكان مورين بيكار، مؤلف كتاب «قتلوا السيد هاء» (2019، دار سوي)، اكتشف أخيرا وثيقة «لمنظمة الجيش السري» هي صورة من رسالة، في ملفات السكرتير السابق للشؤون الأفريقية والملغاشية في الإليزيه جاك فوكار، المحفوظة في الأرشيف الوطني الفرنسي.

واطلعت وكالة «فرانس برس» على نسخة من الرسالة الموجهة إلى السويدي همرشولد، مع ختم أزرق لحرف «H» وختم أحمر لعبارة «سري للغاية»، تدين بشدة جوانب من سياسته على صلة بإنهاء الاستعمار.

«حُكم عليه بالإعدام»
وتقول الرسالة التي كتبت في باريس، إن الأمين العام للأمم المتحدة في ذلك الوقت، «حُكم عليه بالإعدام» بسبب أفعاله، من قبل «اللجنة التوجيهية لمنظمة الجيش السري»، التي لاحظت أنه «من الضروري وضع حد لتدخله الضار» في الشؤون العالمية.

وتضيف الرسالة المؤرخة في نهاية يوليو 1961، أنه «سيتم تنفيذ هذا الحكم وفقا للعدالة والإنصاف في أقرب وقت ممكن».

ووقع حادث سقوط الطائرة التي قتل فيها داغ همرشولد عن 56 عاما، مع 15 شخصا، في 18 سبتمبر 1961، فيما كان يُعرف آنذاك بشمال روديسيا (زامبيا الآن)، وكان من المقرر أن يقوم همرشولد بوساطة لوقف إطلاق النار في منطقة كاتانغا الغنية بالمعادن.

وكانت هذه المقاطعة أعلنت انفصالها في يوليو 1960، بعد استقلال الكونغو البلجيكية السابقة، خلال رحلته حاول ثاني أمين عام للأمم المتحدة في تاريخ المنظمة الدولية، أيضا إخراج وحدة من ذوي الخوذ الزرق من مأزق.

وأعيد فتح تحقيق الأمم المتحدة في ملابسات تحطم الطائرة في 2015-2016 بعد اكتشاف عناصر جديدة. وقررت الأمم المتحدة الإبقاء على فرضية تعرضها لهجوم جوي.

وفي 2019، عبر المحققون عن استيائهم لعدم تعاون الولايات المتحدة وبريطانيا من أجل كشف ملابسات هذه القضية.

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