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البنتاغون يعلق على غرق الطراد الروسي «موسكفا»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 أبريل 2022, 12:07 صباحا
البنتاغون يعلق على غرق الطراد الروسي «موسكفا»
شعار وزارة الدفاع الأميركية بمقر البنتاغون، واشنطن، 12 ديسمبر 2013 (أ ف ب)
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أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الخميس، أن غرق الطراد «موسكفا» ضربة كبيرة للبحرية الروسية في البحر الأسود.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي لشبكة سي إن إن: «هذه ضربة كبيرة لأسطول البحر الأسود. إنه جزء رئيسي من جهودهم لممارسة نوع من السيطرة البحرية في البحر الأسود»، متابعًا: «سيكون لهذا تأثير على قدراتهم».

- وزارة الدفاع الروسية تعلن غرق الطراد «موسكفا»

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الطراد «موسكفا» سفينة القيادة في أسطول البحر الأسود الروسي، غرقت بعدما تعرضت لأضرار خلال الهجوم على أوكرانيا، بحسب وكالة «فرانس برس».

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