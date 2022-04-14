الولايات المتحدة: إدانة «داعشي» بقتل رهائن أميركيين

القاهرة - بوابة الوسط

أدانت محكمة أميركية في قرار لها، اليوم الخميس، الجهادي في تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، الشافعي الشيخ بتهمة خطف أربعة رهائن أميركيين وقتلهم في سورية، ضمن خلية «البيتلز» التابعة للتنظيم.

صدر القرار من محكمة في ألكسندريا قرب واشنطن. الشافعي، هو عضو في الخلية «البيتلز» التي أطلق عليها هذا الاسم بسبب لكنة أعضائها البريطانية، لدوره في خطف وقتل الصحفيين جيمس فولي وستيفن سوتلوف، وعاملي الإغاثة كايلا مولر وبيتر كاسيغ، حسب وكالة «فرانس برس».

المتهم يواجه احتمالات بالسجن مدى الحياة

وستعلن المحكمة عن عقوبته في وقت لاحق، علمًا بأنه يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

وتواصل الولايات المتحدة حربها ضد التنظيم، فقد عرضت في فبراير الماضي مكافأة قدرها عشرة ملايين دولار لمن يقدّم أي معلومة تتيح «التعرف على أو تحديد مكان» وجود زعيم تنظيم «داعش-ولاية خراسان»، سناء الله غفاري.

وهذه المكافأة التي وعدت بتقديمها وزارة الخارجية الأميركية، تعني أيضًا كل شخص يقدم معلومة تساعد في «توقيف أو إدانة» منفذي «الهجوم الإرهابي الذي نُفذ في 26 أغسطس 2021 في مطار كابل» وتبناه تنظيم «داعش-ولاية خراسان»، وأسفر عن نحو 100 قتيل بينهم 13 عسكريًّا أميركيًّا.