Atwasat

البرلمان الأوكراني: أعمال الجيش الروسي ضد شعبنا «إبادة جماعية»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 أبريل 2022, 06:23 مساء
البرلمان الأوكراني: أعمال الجيش الروسي ضد شعبنا «إبادة جماعية»
جلسة سابقة للبرلمان الأوكراني. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

صوّت البرلمان الأوكراني، اليوم الخميس، على قرار يوصّف أعمال الجيش الروسي في أوكرانيا بالإبادة الجماعية، حسبما نشر البرلمان على حسابه على موقع «تلغرام».

وجاء في النص الذي أقر بغالبية 363 صوتًا أن «أفعال روسيا تهدف إلى إبادة الشعب الأوكراني بشكل منهجي وحرمانه من حق تقرير المصير ومن تطور مستقل»، وفق وكالة «فرانس برس»

قبل ذلك، قال المجلس الوطني الأوكراني للأمن والدفاع إن كييف لم تقصف مناطق حدودية روسية، مضيفا: «بدأت الأجهزة الخاصة للعدو تطبيق خطة لتنفيذ هجمات إرهابية من أجل تغذية هستيريا معادية لأوكرانيا في روسيا».

وتأتي هذه التوترات بعد أن أعلنت أوكرانيا إعادة 30 أسير حرب إلى البلاد في إطار أحدث عملية تبادل للأسرى مع روسيا جرت بناءً على أمر من الرئيس، فولوديمير زيلينسكي.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية إيرينا فيريشوك» اليوم الخميس: «جرى تبادل خمسة ضباط و17 جنديا. كما جرى الإفراج عن ثمانية مدنيين بينهم امرأة واحدة. وبالجموع سيعود 30 مواطنا إلى منازلهم».

وهذه هي رابع عملية تبادل للأسرى منذ بدأ الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي. وأعلن عن آخر عملية لتبادل الأسرى بين الطرفين السبت الماضي، وشملت تحرير 12 جنديًا و14 مدنيًا أوكرانيًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«إيني» تعلن اكتشاف آبار نفط وغاز جديدة في مصر

«إيني» تعلن اكتشاف آبار نفط وغاز جديدة في مصر
بالمواعيد: تعرف على مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022

بالمواعيد: تعرف على مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022
الممثل كوبا غودينغ جونيور يعترف بتقبيله نادلة رغما عنها

الممثل كوبا غودينغ جونيور يعترف بتقبيله نادلة رغما عنها
«أضرار جسيمة» في سفينة قيادة أسطول البحر الأسود الروسي

«أضرار جسيمة» في سفينة قيادة أسطول البحر الأسود الروسي
ليفربول يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ليفربول يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا
استشهاد فتى وشاب فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

استشهاد فتى وشاب فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
تشافي يعلق على تأهل الريال وفياريال لنصف نهائي أبطال أوروبا

تشافي يعلق على تأهل الريال وفياريال لنصف نهائي أبطال أوروبا
مسلسل «هذا هو» (1)

مسلسل «هذا هو» (1)
الكاسا (1)

الكاسا (1)
«مع فدوى»: المكي المستجير

«مع فدوى»: المكي المستجير
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (1)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (1)
الشرطة تلقي القبض على المشتبه به في عملية إطلاق النار في مترو أنفاق بنيويورك.. ويلاحق بتهمة شن «هجوم إرهابي»

الشرطة تلقي القبض على المشتبه به في عملية إطلاق النار في مترو أنفاق بنيويورك.. ...
إخلاء موقع تنفيذ المرحلة الرابعة من منظومة النهر الصناعي وتسليمه إلى إدارة الجهاز

إخلاء موقع تنفيذ المرحلة الرابعة من منظومة النهر الصناعي وتسليمه إلى إدارة ...
بوتين يبحث عن منافذ جديدة لتصدير إنتاجه من المحروقات

بوتين يبحث عن منافذ جديدة لتصدير إنتاجه من المحروقات
كاركاتير حليم - ارتفاع أسعار الخضروات في ليبيا

كاركاتير حليم - ارتفاع أسعار الخضروات في ليبيا
بعد اتهام بايدن لـ«بوتين» بارتكاب «إبادة جماعية».. الكرملين يرد

بعد اتهام بايدن لـ«بوتين» بارتكاب «إبادة جماعية».. الكرملين يرد
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5»

المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5»
سخرية من طلب الحكومة البرازيلية شراء حبوب فياغرا للجيش

سخرية من طلب الحكومة البرازيلية شراء حبوب فياغرا للجيش
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
تظاهرة في ميشيغن بعد مقتل رجل أسود على يد شرطي أبيض
تظاهرة في ميشيغن بعد مقتل رجل أسود على يد شرطي أبيض
حاكم منطقة روسية يتّهم أوكرانيا بقصف بلدة حدودية
حاكم منطقة روسية يتّهم أوكرانيا بقصف بلدة حدودية
بعد فضيحة السالمونيلا.. الاتهامات تلاحق «فيريرو»
بعد فضيحة السالمونيلا.. الاتهامات تلاحق «فيريرو»
كييف تعلن تبادلا جديدا للأسرى مع موسكو
كييف تعلن تبادلا جديدا للأسرى مع موسكو
روسيا: قصف أوكراني جديد على المنطقة الحدودية.. واستخدام طائرتين مروحيتين أصاب 7 أشخاص
روسيا: قصف أوكراني جديد على المنطقة الحدودية.. واستخدام طائرتين ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان
3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان...
الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق أوكرانيا
الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق ......
زيلينسكي لوسائل إعلام روسية: قضية «حياد» أوكرانيا «يتم درسها بعمق»
زيلينسكي لوسائل إعلام روسية: قضية «حياد» أوكرانيا «يتم درسها......
كييف: واشنطن لا تعارض تسليمنا مقاتلات بولندية
كييف: واشنطن لا تعارض تسليمنا مقاتلات بولندية...
بوتين: الدفع بالروبل شرط الحصول على الغاز.. وألمانيا: سندفع باليورو أو الدولار
بوتين: الدفع بالروبل شرط الحصول على الغاز.. وألمانيا: سندفع ......
المزيد
الولايات المتحدة: إدانة «داعشي» بقتل رهائن أميركيين
الولايات المتحدة: إدانة «داعشي» بقتل رهائن أميركيين...
البرلمان الأوكراني: أعمال الجيش الروسي ضد شعبنا «إبادة جماعية»
البرلمان الأوكراني: أعمال الجيش الروسي ضد شعبنا «إبادة ......
أوكرانيا: روسيا تزعم قصفنا مناطق حدودية.. وتخطط لهجمات إرهابية
أوكرانيا: روسيا تزعم قصفنا مناطق حدودية.. وتخطط لهجمات ......
روسيا: قصف أوكراني جديد على المنطقة الحدودية.. واستخدام طائرتين مروحيتين أصاب 7 أشخاص
روسيا: قصف أوكراني جديد على المنطقة الحدودية.. واستخدام ......
كييف تعلن تبادلا جديدا للأسرى مع موسكو
كييف تعلن تبادلا جديدا للأسرى مع موسكو...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط