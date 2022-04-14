البرلمان الأوكراني: أعمال الجيش الروسي ضد شعبنا «إبادة جماعية»

القاهرة - بوابة الوسط

صوّت البرلمان الأوكراني، اليوم الخميس، على قرار يوصّف أعمال الجيش الروسي في أوكرانيا بالإبادة الجماعية، حسبما نشر البرلمان على حسابه على موقع «تلغرام».

وجاء في النص الذي أقر بغالبية 363 صوتًا أن «أفعال روسيا تهدف إلى إبادة الشعب الأوكراني بشكل منهجي وحرمانه من حق تقرير المصير ومن تطور مستقل»، وفق وكالة «فرانس برس»

قبل ذلك، قال المجلس الوطني الأوكراني للأمن والدفاع إن كييف لم تقصف مناطق حدودية روسية، مضيفا: «بدأت الأجهزة الخاصة للعدو تطبيق خطة لتنفيذ هجمات إرهابية من أجل تغذية هستيريا معادية لأوكرانيا في روسيا».

وتأتي هذه التوترات بعد أن أعلنت أوكرانيا إعادة 30 أسير حرب إلى البلاد في إطار أحدث عملية تبادل للأسرى مع روسيا جرت بناءً على أمر من الرئيس، فولوديمير زيلينسكي.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية إيرينا فيريشوك» اليوم الخميس: «جرى تبادل خمسة ضباط و17 جنديا. كما جرى الإفراج عن ثمانية مدنيين بينهم امرأة واحدة. وبالجموع سيعود 30 مواطنا إلى منازلهم».

وهذه هي رابع عملية تبادل للأسرى منذ بدأ الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي. وأعلن عن آخر عملية لتبادل الأسرى بين الطرفين السبت الماضي، وشملت تحرير 12 جنديًا و14 مدنيًا أوكرانيًا.