روسيا: قصف أوكراني جديد على المنطقة الحدودية.. واستخدام طائرتين مروحيتين أصاب 7 أشخاص

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن حاكم منطقة بيلغورود في جنوب روسيا على الحدود مع أوكرانيا، إجلاء سكان قريتين بعد أن قصفت القوات الأوكرانية إحداهما، فيما قصفت كييف بطائرتين مروحتيين بلدة حدودية أخرى ما آدى إلى إصابة سبعة أشخاص.

وكتب حاكم منطقة بيلغورود، فياتشيسلاف جلادكوف في تطبيق تلغرام أن قرية سبوداريوشينو القريبة من الحدود تعرضت لقصف من الجانب الأوكراني، موضحًا أنه لم يصب أحد بأذى «لكن السلطات نقلت موقتًا السكان من هذه القرية وأخرى مجاورة لها لضمان أمنهم»، وفق وكالة «فرانس برس».

واتهمت لجنة التحقيق الفدرالية الروسية المكلفة بإجراء التحقيقات الكبرى، أوكرانيا بقصف بلدة حدودية روسية بطائرتين مروحيتين، ما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص.

وقالت اللجنة إن «أفرادًا من القوات المسلحة الأوكرانية دخلوا بشكل غير قانوني المجال الجوي الروسي بطائرتين مروحيتين قتاليتين مزودتين أسلحة ثقيلة، كما حلقتا على ارتفاع منخفض، ونفذتا ما لا يقل عن ستّ ضربات على مبان سكنية في بلدة كليموفو» في منطقة بريانسك.