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كييف تعلن تبادلا جديدا للأسرى مع موسكو

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 أبريل 2022, 02:46 مساء
كييف تعلن تبادلا جديدا للأسرى مع موسكو
جنود أوكرانيون يقفون في موقع دارت فيه معارك مع الجيش الروسي قرب كييف، 26 مارس 2022، (الإنترنت)
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أعلنت أوكرانيا، الخميس، إعادة 30 أسير حرب إلى البلاد في إطار أحدث عملية تبادل للأسرى مع روسيا جرت بناءً على أمر من الرئيس، فولوديمير زيلينسكي.

وقالت نائبة رئيس الوزراء، إيرينا فيريشوك، في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «جرى تبادل خمسة ضباط و17 جنديا. كما جرى الإفراج عن ثمانية مدنيين بينهم امرأة واحدة. وبالجموع سيعود 30 مواطنا إلى منازلهم اليوم».

وهذه هي رابع عملية تبادل للأسرى منذ بدأ الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي. وأعلن عن آخر عملية لتبادل الأسرى بين الطرفين يوم السبت الماضي. وقال أوكرانيا حينها إنها قامت بعملية ثالثة لتبادل الأسرى مع موسكو، أتاحت تحرير 12 جنديًا و14 مدنيًا أوكرانيًا.

وكتبت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني ايرينا فيريشتشوك، على «تلغرام»، «بناء على أمر الرئيس فولوديمير زيلينسكي، تمت اليوم عملية ثالثة لتبادل الأسرى. عاد 12 من جنودنا، بينهم امرأة ضابطة، إلى الوطن. تمكنا أيضًا من تحرير 14 مدنيًا بينهم تسع نساء، ما مجموعه 26 شخصًا»، وفق «فرانس برس».

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