حاكم منطقة روسية يتّهم أوكرانيا بقصف بلدة حدودية

القاهرة - بوابة الوسط

اتهم حاكم منطقة بريانسك في جنوب روسيا، الخميس، الجيش الأوكراني بقصف بلدة روسية تقع على بعد 10 كيلومترات عن الحدود المشتركة بين البلدين، ما أدى إلى إصابة مدنيين بجروح.

وقال الحاكم ألكسندر بوغوماز على «تلغرام»: «أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية النار اليوم على بلدة كليموفو. عرّض القصف مبنيين سكنيين إلى أضرار وأصيب بعض السكان بجروح»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

7 إصابات في الهجوم الأوكراني المفترض

من جهته، صرّح ممثل عن وزارة الصحة الروسية لوكالة «ريا نوفوستي» للأنباء أن 7 أشخاص أصيبوا في الهجوم المنسوب للقوات الأوكرانية.

وقال مساعد وزير الصحة أليكسي كوزنتسوف: «نتيجة للحادث الذي وقع في منطقة بريانسك، أصيب 7 أشخاص. وجميع الضحايا في المستشفى»، لافتا إلى أن اثنين في وضع خطر يتطلب تدخلا جراحيا.

يأتي ذلك فيما كان جهاز الأمن الفدرالي الروسي «إف إس بي» قد قال لوكالة «تاس» للأنباء، الخميس، إن أوكرانيا أطلقت النار على نقطة تفتيش حدودية حيث كان أكثر من 30 لاجئا أوكرانيا يعبرون إلى روسيا، موضحا أنه لم تقع إصابات.