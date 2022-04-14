Atwasat

الدفاع الروسية: الطراد «موسكفا» لم يغرق والانفجارات على متنه توقفت

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 أبريل 2022, 01:08 مساء
الدفاع الروسية: الطراد «موسكفا» لم يغرق والانفجارات على متنه توقفت
دخان يتصاعد من الطراد الروسي «موسكفا» في البحر الأسود. (الإنترنت)
alwasat radio

أكدت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، أن الطراد «موسكفا» قائد أسطول البحر الأسود الروسي الذي تضرر خلال الهجوم على أوكرانيا، لم يغرق وأن الانفجارات على متنه توقفت.

وقالت الوزارة: «جرى احتواء بؤرة الحريق، لم تعد هناك ألسنة لهب. توقفت انفجارات الذخيرة. الطراد موسكفا لا يزال عائما». وأعلنت موسكو أنها تحقق في أسباب ما وقع، في حين أكدت أوكرانيا أنها هاجمت الطراد.

وبينما يستعد الجيش الروسي للسيطرة على مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية على بحر آزوف، وتوسيع هجومه في جنوب أوكرانيا وشرقها، أصيب الطراد القاذف للصواريخ موسكفا «بأضرار جسيمة»، حسبما نقلت وكالتا الأنباء الروسيتان الرسميتان «ريا نوفوستي» و«تاس» عن وزارة الدفاع الروسية.

 «أضرار جسيمة» في سفينة قيادة أسطول البحر الأسود الروسي

تضرر سفينة قيادة أسطول البحر الأسود الروسي
وقالت الوزارة «بسبب حريق انفجرت ذخائر على متن السفينة» وجرى إجلاء الطاقم بالكامل، موضحة أن التحقيق جار لمعرفة أسباب هذا الحريق.

من جهتها، أكدت السلطات الأوكرانية أن السفينة الحربية «موسكفا» أصيبت بصواريخ. وقال الحاكم الأوكراني لمنطقة أوديسا (جنوب) ماكسيم مارتشينكو إن «صواريخ نبتون التي تحمي البحر الأسود سببت أضرارا جسيمة لهذه السفينة الروسية».

بينما قال مستشار الرئيس الأوكراني، أوليكسي أريستوفيتش، إن «مفاجأة جاءت لسفينة قائد الأسطول الروسي للبحر الأسود»، مضيفا أن السفينة «تحترق بكثافة الآن. وفي هذا البحر الهائج، من المستحيل معرفة متى سيتلقون المساعدة»، مؤكدا أن «أفراد الطاقم البالغ عددهم 510 أشخاص» موجودون على متنها، وتابع «لا نفهم ما حدث».

و«موسكفا» موضوعة في الخدمة منذ العام 1983 في عهد الاتحاد السوفياتي. وشاركت في التدخل الروسي في سورية العام 2015. وفي الأيام الأولى لغزو أوكرانيا، شاركت في هجوم على جزيرة الثعبان قرب الحدود الرومانية، حيث أسر 19 بحارا أوكرانيا لمبادلتهم بأسرى روس في وقت لاحق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«إيني» تعلن اكتشاف آبار نفط وغاز جديدة في مصر

«إيني» تعلن اكتشاف آبار نفط وغاز جديدة في مصر
بالمواعيد: تعرف على مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022

بالمواعيد: تعرف على مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022
الممثل كوبا غودينغ جونيور يعترف بتقبيله نادلة رغما عنها

الممثل كوبا غودينغ جونيور يعترف بتقبيله نادلة رغما عنها
«أضرار جسيمة» في سفينة قيادة أسطول البحر الأسود الروسي

«أضرار جسيمة» في سفينة قيادة أسطول البحر الأسود الروسي
ليفربول يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ليفربول يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا
استشهاد فتى وشاب فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

استشهاد فتى وشاب فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
تشافي يعلق على تأهل الريال وفياريال لنصف نهائي أبطال أوروبا

تشافي يعلق على تأهل الريال وفياريال لنصف نهائي أبطال أوروبا
مسلسل «هذا هو» (1)

مسلسل «هذا هو» (1)
الكاسا (1)

الكاسا (1)
«مع فدوى»: المكي المستجير

«مع فدوى»: المكي المستجير
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (1)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (1)
الشرطة تلقي القبض على المشتبه به في عملية إطلاق النار في مترو أنفاق بنيويورك.. ويلاحق بتهمة شن «هجوم إرهابي»

الشرطة تلقي القبض على المشتبه به في عملية إطلاق النار في مترو أنفاق بنيويورك.. ...
إخلاء موقع تنفيذ المرحلة الرابعة من منظومة النهر الصناعي وتسليمه إلى إدارة الجهاز

إخلاء موقع تنفيذ المرحلة الرابعة من منظومة النهر الصناعي وتسليمه إلى إدارة ...
بوتين يبحث عن منافذ جديدة لتصدير إنتاجه من المحروقات

بوتين يبحث عن منافذ جديدة لتصدير إنتاجه من المحروقات
كاركاتير حليم - ارتفاع أسعار الخضروات في ليبيا

كاركاتير حليم - ارتفاع أسعار الخضروات في ليبيا
بعد اتهام بايدن لـ«بوتين» بارتكاب «إبادة جماعية».. الكرملين يرد

بعد اتهام بايدن لـ«بوتين» بارتكاب «إبادة جماعية».. الكرملين يرد
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5»

المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5»
سخرية من طلب الحكومة البرازيلية شراء حبوب فياغرا للجيش

سخرية من طلب الحكومة البرازيلية شراء حبوب فياغرا للجيش
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
ألمانيا: توقيف معارضين لضوابط «كورونا» بتهمة «تحضير اعتداءات»
ألمانيا: توقيف معارضين لضوابط «كورونا» بتهمة «تحضير اعتداءات»
جونسون: سلاح البحرية سيكلَّف مهمة مراقبة الهجرة في المانش
جونسون: سلاح البحرية سيكلَّف مهمة مراقبة الهجرة في المانش
الدفاع الروسية: الطراد «موسكفا» لم يغرق والانفجارات على متنه توقفت
الدفاع الروسية: الطراد «موسكفا» لم يغرق والانفجارات على متنه ...
تظاهرة في ميشيغن بعد مقتل رجل أسود على يد شرطي أبيض
تظاهرة في ميشيغن بعد مقتل رجل أسود على يد شرطي أبيض
حاكم منطقة روسية يتّهم أوكرانيا بقصف بلدة حدودية
حاكم منطقة روسية يتّهم أوكرانيا بقصف بلدة حدودية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان
3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان...
الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق أوكرانيا
الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق ......
زيلينسكي لوسائل إعلام روسية: قضية «حياد» أوكرانيا «يتم درسها بعمق»
زيلينسكي لوسائل إعلام روسية: قضية «حياد» أوكرانيا «يتم درسها......
كييف: واشنطن لا تعارض تسليمنا مقاتلات بولندية
كييف: واشنطن لا تعارض تسليمنا مقاتلات بولندية...
بوتين: الدفع بالروبل شرط الحصول على الغاز.. وألمانيا: سندفع باليورو أو الدولار
بوتين: الدفع بالروبل شرط الحصول على الغاز.. وألمانيا: سندفع ......
المزيد
روسيا: قصف أوكراني جديد على المنطقة الحدودية.. واستخدام طائرتين مروحيتين أصاب 7 أشخاص
روسيا: قصف أوكراني جديد على المنطقة الحدودية.. واستخدام ......
كييف تعلن تبادلا جديدا للأسرى مع موسكو
كييف تعلن تبادلا جديدا للأسرى مع موسكو...
بعد فضيحة السالمونيلا.. الاتهامات تلاحق «فيريرو»
بعد فضيحة السالمونيلا.. الاتهامات تلاحق «فيريرو»...
حاكم منطقة روسية يتّهم أوكرانيا بقصف بلدة حدودية
حاكم منطقة روسية يتّهم أوكرانيا بقصف بلدة حدودية...
تظاهرة في ميشيغن بعد مقتل رجل أسود على يد شرطي أبيض
تظاهرة في ميشيغن بعد مقتل رجل أسود على يد شرطي أبيض...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط