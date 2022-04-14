الدفاع الروسية: الطراد «موسكفا» لم يغرق والانفجارات على متنه توقفت

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، أن الطراد «موسكفا» قائد أسطول البحر الأسود الروسي الذي تضرر خلال الهجوم على أوكرانيا، لم يغرق وأن الانفجارات على متنه توقفت.

وقالت الوزارة: «جرى احتواء بؤرة الحريق، لم تعد هناك ألسنة لهب. توقفت انفجارات الذخيرة. الطراد موسكفا لا يزال عائما». وأعلنت موسكو أنها تحقق في أسباب ما وقع، في حين أكدت أوكرانيا أنها هاجمت الطراد.

وبينما يستعد الجيش الروسي للسيطرة على مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية على بحر آزوف، وتوسيع هجومه في جنوب أوكرانيا وشرقها، أصيب الطراد القاذف للصواريخ موسكفا «بأضرار جسيمة»، حسبما نقلت وكالتا الأنباء الروسيتان الرسميتان «ريا نوفوستي» و«تاس» عن وزارة الدفاع الروسية.

«أضرار جسيمة» في سفينة قيادة أسطول البحر الأسود الروسي

تضرر سفينة قيادة أسطول البحر الأسود الروسي

وقالت الوزارة «بسبب حريق انفجرت ذخائر على متن السفينة» وجرى إجلاء الطاقم بالكامل، موضحة أن التحقيق جار لمعرفة أسباب هذا الحريق.

من جهتها، أكدت السلطات الأوكرانية أن السفينة الحربية «موسكفا» أصيبت بصواريخ. وقال الحاكم الأوكراني لمنطقة أوديسا (جنوب) ماكسيم مارتشينكو إن «صواريخ نبتون التي تحمي البحر الأسود سببت أضرارا جسيمة لهذه السفينة الروسية».

بينما قال مستشار الرئيس الأوكراني، أوليكسي أريستوفيتش، إن «مفاجأة جاءت لسفينة قائد الأسطول الروسي للبحر الأسود»، مضيفا أن السفينة «تحترق بكثافة الآن. وفي هذا البحر الهائج، من المستحيل معرفة متى سيتلقون المساعدة»، مؤكدا أن «أفراد الطاقم البالغ عددهم 510 أشخاص» موجودون على متنها، وتابع «لا نفهم ما حدث».

و«موسكفا» موضوعة في الخدمة منذ العام 1983 في عهد الاتحاد السوفياتي. وشاركت في التدخل الروسي في سورية العام 2015. وفي الأيام الأولى لغزو أوكرانيا، شاركت في هجوم على جزيرة الثعبان قرب الحدود الرومانية، حيث أسر 19 بحارا أوكرانيا لمبادلتهم بأسرى روس في وقت لاحق.