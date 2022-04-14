ألمانيا: توقيف معارضين لضوابط «كورونا» بتهمة «تحضير اعتداءات»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن القضاء الألماني، الخميس، اعتقال أربعة من أعضاء شبكة يمينية متطرفة في تيار مناهض لقواعد مكافحة «كوفيد-19»، كانوا «يخططون لاعتداءات عنيفة» في ألمانيا ولخطف «شخصيات عامة».

وقال مصدر وزاري لوكالة «فرانس برس» إن وزير الصحة الديمقراطي الاشتراكي، كارل لوترباخ، كان أحد أهدافهم. وأوضح مكتب المدعي العام في كوبلنز وشرطة راينلاند بالاتينات في بيان مشترك، أن هذه الشبكة المسماة «الوطنيون المتحدون» تهدف إلى تدمير «النظام الديمقراطي الألماني».

والأسبوع الماضي، قال وزير الصحة الألماني، كارل لوترباخ، إن ألمانيا لن توقف العزل الإجباري لمعظم من أصيبوا بمرض كوفيد-19، متراجعًا عن سياسته بعد مخاوف من أن رفع قيود العزل الصحي قد يشير إلى أن الجائحة انتهت.

وأضاف الوزير على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «فيروس كورونا ليس نزلة برد. لذا يتعين استمرار العزل بعد الإصابة»، موضحًا أنه أخطأ باقتراح إنهاء العزل الإجباري، وفق وكالة «رويترز».