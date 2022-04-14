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رواندا توقع اتفاقا مع بريطانيا لاستقبال طالبي لجوء ومهاجرين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 أبريل 2022, 11:09 صباحا
رواندا توقع اتفاقا مع بريطانيا لاستقبال طالبي لجوء ومهاجرين
إنقاذ مهاجروين في البحر أثناء محاولتهم عبور المانش في جنوب شرق إنجلترا، 10 يناير 2022. (أ ف ب)
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أعلنت رواندا، الخميس، أنها وقعت اتفاقا بملايين الدولارات مع بريطانيا لاستقبال طالبي لجوء ومهاجرين إلى المملكة المتحدة على أراضيها، وذلك في إطار محاولات الحكومة البريطانية ضبط الهجرة غير الشرعية.

وقال وزير الخارجية الرواندي، فانسان بيروتا، في بيان صدر خلال زيارة لوزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، إن «رواندا ترحب بهذه الشراكة مع المملكة المتحدة لاستضافة طالبي لجوء ومهاجرين وتوفير سبل قانونية لهم للإقامة» في الدولة الأفريقية، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وجاء الإعلان قبل ساعات على خطاب مقرر لرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، يحدد خطة حكومته للتعامل مع الهجرة غير الشرعية وعمليات عبور المانش على متن قوارب صغيرة. وبينما انتُخب جونسون لأسباب من بينها وعوده ضبط الهجرة غير الشرعية، عبر عدد قياسي من المهاجرين نهر المانش في عهده.

120  مليونا لتمويل الاتفاق 
وستمول المملكة المتحدة الاتفاق مع رواندا إلى ما يصل إلى 120 مليون جنيه إسترليني (157 مليون دولار أو ما يعادل 144 مليون يورو)، ليجري «دمج (مهاجرين) في مجتمعات عبر البلاد»، وفق بيان كيغالي.

وقال بيروتا: «يتعلق الأمر بضمان حصول الناس على الحماية والاحترام وتمكينهم من المضي قدما باتجاه تحقيق طموحاتهم والاستقرار بشكل دائم في رواندا إذا اختاروا ذلك».

وذكرت تقارير إعلامية نشرت في وقت سابق بأن المملكة المتحدة تأمل بتكليف دول مثل غانا ورواندا بمهمة إتمام إجراءات استقبال المهاجرين.

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