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«أضرار جسيمة» في سفينة قيادة أسطول البحر الأسود الروسي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 أبريل 2022, 09:29 صباحا
«أضرار جسيمة» في سفينة قيادة أسطول البحر الأسود الروسي
الطراد الروسي موسكفا، (أرشيفية: الإنترنت)
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مُنيت روسيا بواحدة من أكبر خسائرها في العتاد منذ بداية غزوها لأوكرانيا، عبر إصابة «موسكفا» سفينة قائد أسطولها في البحر الأسود.

وقالت موسكو إن الأضرار وقعت في السفينة جراء انفجار ذخائر، في حين كذبت كييف تلك الرواية قائلة إن قواتها أصابتها بضربات صاروخية، حسب وكالة «فرانس برس».

في واشنطن، وعد الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتقديم مساعدة عسكرية ضخمة جديدة بقيمة 800 مليون دولار، تشمل معدات ثقيلة كانت الولايات المتحدة مترددة في تسليمها إلى كييف خوفا من تفاقم التوتر مع موسكو واعتبارها طرفا في الحرب. من جهتها، هددت موسكو بضرب مراكز قيادة في كييف متهمة، أوكرانيا بشن هجمات على أراضيها.

روسيا  تعلن إجلاء طاقم السفينة بالكامل
وبينما يستعد الجيش الروسي للسيطرة على مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية على بحر آزوف، وتوسيع هجومه في جنوب أوكرانيا وشرقها، أصيب الطراد القاذف للصواريخ موسكفا «بأضرار جسيمة»، حسبما نقلت وكالتا الأنباء الروسيتان الرسميتان «ريا نوفوستي» و«تاس» عن وزارة الدفاع الروسية.

وقالت الوزارة «بسبب حريق انفجرت ذخائر على متن السفينة» وجرى إجلاء الطاقم بالكامل، موضحة أن التحقيق جار لمعرفة أسباب هذا الحريق.

من جهتها، أكدت السلطات الأوكرانية أن السفينة الحربية «موسكفا» أصيبت بصواريخ. وقال الحاكم الأوكراني لمنطقة أوديسا (جنوب) ماكسيم مارتشينكو إن «صواريخ نبتون التي تحمي البحر الأسود سببت أضرارا جسيمة لهذه السفينة الروسية».

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بينما قال مستشار الرئيس الأوكراني، أوليكسي أريستوفيتش، إن «مفاجأة جاءت لسفينة قائد الأسطول الروسي للبحر الأسود»، مضيفا أن السفينة «تحترق بكثافة الآن. وفي هذا البحر الهائج، من المستحيل معرفة متى سيتلقون المساعدة»، مؤكدا أن «أفراد الطاقم البالغ عددهم 510 أشخاص» موجودون على متنها، وتابع «لا نفهم ما حدث».

و«موسكفا» موضوعة في الخدمة منذ العام 1983 في عهد الاتحاد السوفياتي. وشاركت في التدخل الروسي في سورية العام 2015. وفي الأيام الأولى لغزو أوكرانيا، شاركت في هجوم على جزيرة الثعبان قرب الحدود الرومانية، حيث أسر 19 بحارا أوكرانيا لمبادلتهم بأسرى روس في وقت لاحق.

بايدن يوافق على مساعدات كبيرة جديدة لأوكرانيا
وفي اتصال هاتفي الأربعاء مع زيلينسكي، أعلن جو بايدن إرسال كمية كبيرة من المعدات من مخزونات الجيش الأميركي إلى كييف بما في ذلك مدفعية ومدرعات ورادارات وصواريخ مضادة للدبابات وطائرات مسيّرة وسفن للدفاع الساحلي بلا طواقم كما أفاد بيان للبيت الأبيض.

ويبدو أن البيت الأبيض تخلى أخيرا عن التمييز بين تسليم معدات «دفاعية» يسمح به و«هجومية» كان يرفض إرسالها. ووعد بايدن بهذه المساعدة الكبيرة بعدما هددت روسيا بضرب كييف مرة أخرى.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، «نشهد محاولات تخريب وضربات من قبل القوات الأوكرانية على أهداف في أراضي جمهورية روسيا الاتحادية».

وأضاف كوناشنيكوف محذرا «إذا استمرت هذه الأفعال، سيشن الجيش الروسي ضربات على مراكز صنع القرار، بما في ذلك في كييف وهذا ما امتنع الجيش الروسي عن القيام به حتى الآن».

القوات الروسية تتقدم في مدينة ماريوبول
وسبق أن أعلنت روسيا استسلام أكثر من ألف جندي أوكراني في مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية، التي تحاصرها قواتها وتقصفها منذ أكثر من 40 يوما.

وسيشكل استيلاء القوات الروسية على المدينة انتصارا مهما لموسكو لأنه سيسمح بتعزيز مكاسبها من الأراضي الساحلية على طول بحر آزوف عبر ربط منطقة دونباس التي يسيطر عليها جزئيا موالون لها، بالقرم التي ضمتها روسيا في 2014.

ويقول خبراء إن سقوط ماريوبول حتمي لكن القوات الأوكرانية تواصل المقاومة، وباتت المعارك تتركز في المنطقة الصناعية لهذه المدينة.

قال الجيش الأوكراني الأربعاء إن القصف الجوي الروسي لماريوبول مستمر ويستهدف خصوصا الميناء ومجمع آزوفستال للصناعات المعدنية.

ويرى محللون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يواجه مقاومة أوكرانية شرسة، يريد تحقيق انتصار في دونباس قبل العرض العسكري الذي يجري في التاسع من مايو في الساحة الحمراء في ذكرى انتصار السوفيات على النازيين في العام 1945.

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