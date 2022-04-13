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الحزب الديمقراطي الإيطالي ينتقد رفض أوكرانيا استقبال الرئيس الألماني

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 أبريل 2022, 09:37 مساء
الحزب الديمقراطي الإيطالي ينتقد رفض أوكرانيا استقبال الرئيس الألماني
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير (أرشيفية: الإنترنت)
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انتقد الأمين العام للحزب الديمقراطي الإيطالي، إنريكو ليتا، رفض السلطات الأوكرانية استقبال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في كييف.

وكتب ليتّا الأربعاء في تغريدة على «تويتر»: «لا يمكن اعتبار رئيس جمهورية أي دولة أوروبية شخصًا غير مرحب به من قبل دولة مرشحة لدخول الاتحاد الأوروبي».

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ورفضت السلطات الأوكرانية زيارة كانت مقررة للرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، إلى العاصمة كييف لأنه على ما يبدو ليس موضع ترحيب.

وخلال زيارته للعاصمة البولندية وارسو، قال شتاينماير، أمس الثلاثاء، إن الرئيس البولندي أندريه دودا اقترح في الأيام الماضية أن يتوجه كلاهما بصحبة رؤساء دول البلطيق: ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، إلى كييف «من أجل وضع وإرسال إشارة قوية للتضامن الأوروبي المشترك مع أوكرانيا».

واعترف شتاينماير الأسبوع الماضي بأخطاء فيما يخص السياسة الروسية خلال منصبه السابق كوزير للخارجية.

وكان شتاينماير وزيرًا للخارجية مرتين في حقبة المستشارة السابقة أنغيلا ميركل، كانت أخراهما من 2013 إلى 2017، وقبل ذلك كان رئيسًا لموظفي المستشار السابق غيرهارد شرودر.

وخلال هذا الوقت، سعت ألمانيا إلى الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحافظت على علاقات وثيقة في قطاع الطاقة. كما دعم شتاينماير مشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2، والذي انتقد بشدة بشكل خاص من قبل أوكرانيا.

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