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موسكو تفرض عقوبات على 398 برلمانيا أميركيا في رد على إجراء مماثل

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 أبريل 2022, 09:20 مساء
موسكو تفرض عقوبات على 398 برلمانيا أميركيا في رد على إجراء مماثل
مبنى الكرملين مقر الرئاسة الروسية. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت روسيا، الأربعاء، فرض عقوبات على 398 عضوًا في الكونغرس الأميركي في رد انتقامي على الإجراءات العقابية التي اتخذتها واشنطن بسبب الحرب في أوكرانيا، متوعدة بالإعلان عن مزيد من العقوبات في وقت لاحق.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان منفصل، إنها فرضت أيضًا عقوبات على 87 عضوًا في مجلس الشيوخ الكندي، وفق «فرانس برس».

عقوبات أميركية
وأعلنت الولايات المتحدة، في 24 مارس، فرض عقوبات مالية جديدة على روسيا تستهدف عالم السياسة ورجال أعمال نافذين وصناعة الدفاع ردًّا على غزوها أوكرانيا. وجاء في بيان للبيت الأبيض أن هذه الإجراءات التي تشمل بشكل خاص تجميد أصول في الولايات المتحدة، تشمل 328 نائبًا في الدوما، وكذلك مجلس النواب الروسي نفسه، و48 من الشركات العامة الكبرى في قطاع الدفاع العسكري.

-  عقوبات أميركية على نواب روس وشركات عسكرية
-  عقوبات بريطانية على 178 انفصاليا و6 أثرياء موالين لروسيا

من جانبها، أعلنت بريطانيا بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، عقوبات تستهدف انفصاليين وأثرياء موالين لروسيا وأقاربهم .وأكدت الحكومة البريطانية أنها وبالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي تفرض عقوبات على «178 انفصاليًا روسيًا» في شرق أوكرانيا، إضافة إلى ستة من الأثرياء الموالين لروسيا، وفق وكالة «فرانس برس».

 ضربة عنيفة للعملات الرقمية
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية، في 6 أبريل، عقوبات على بورصة لتبادل العملات الرقمية تعمل في مدينتي موسكو وسان بطرسبرغ في روسيا، كما فرضت عقوبات على سوق روسية على الشبكة المظلمة «دارك نت». وقررت الوزارة فرض العقوبات على سوق «هيدرا» ومنصة تبادل العملات الرقمية «غارانتيكس» في الاتحاد الروسي، حسب موقع «investing» لرصد أسواق المال والسلع.

وتمثل هذه العقوبات ضربة عنيفة للعملات الرقمية التي شهدت ازدهارًا كبيرًا في الأسابيع الماضية، خاصة بعد تفاقم العقوبات الأوروبية والأميركية على النظام المالي الروسي. وقالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إن العقوبات المفروضة على سوق «هيدرا» ومنصة تبادل العملات الرقمية «غارانتيكس» تبعث برسالة إلى المتعاملين بأنه لا يمكنهم التخفي داخل الشبكة المظلمة.

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