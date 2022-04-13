الجيش الروسي يهدد بضرب «مراكز» قيادة في كييف

القاهرة - بوابة الوسط

هدد الجيش الروسي، الأربعاء، بقصف «مراكز» قيادة في كييف التي تخلت موسكو في الوقت الحالي عن فكرة السيطرة عليها، متهمة أوكرانيا بشن ضربات والقيام بعمليات تخريب على الأراضي الروسية.

وأوضح الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناتشينكوف «نرى محاولات تخريب وضربات تشنها القوات الأوكرانية على أهداف في أراضي جمهورية روسيا الاتحادية. وإذا استمرت هذه الأفعال، سينفّذ الجيش الروسي ضربات على مراكز قيادة، بما فيها مواقع في كييف، وهو أمر امتنع عن القيام به الجيش الروسي حتى الآن»، بحسب «فرانس برس».

إما وقف روسيا أو خسارة أوروبا الشرقية بالكامل

من جانبه، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، أوروبا إلى التحرك بسرعة أكبر ضد روسيا، مؤكدًا أنه يجب «إما وقف روسيا أو خسارة أوروبا الشرقية بالكامل». وقال زيلينسكي في خطاب أمام البرلمان الإستوني: «إذا أضاعت أوروبا الوقت فسوف تستغل روسيا ذلك الوقت لتوسيع منطقة الحرب إلى دول أخرى».

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وأمس الثلاثاء، أعرب زيلينسكي عن شكوكه فيما يتعلق بالإصرار الأوروبي على الضغط بشكل أكبر على روسيا، بسبب «الفظائع» التي ترتكب في بلاده وسط استمرار الغزو، وقال في كلمة للبرلمان الليتواني عبر رابط فيديو: «بعض دول الاتحاد الأوروبي لا يمكنها الالتزام بموعد تفرض فيه على الأقل قيودًا واضحة على شراء واردات الطاقة الروسية».

ترحيل مئات الآلاف من الأوكرانيين

وأوضح الرئيس الأوكراني أن الحرب التي بدأتها روسيا في أوكرانيا، أثارت تساؤلًا استراتيجيًا بالنسبة لأوروبا، موضحًا: «هل لا تزال القيم التي صارت أساسًا لأوروبا عقب الحرب العالمية الثانية قائمة؟، أم أدت هذه القيم دورها بالفعل، وصارت، على أقصى تقدير، معروضات توضع في المتاحف ليشاهدها السائحون؟».

واتهم زيلينسكي القوات الروسية بترحيل مئات الآلاف من الأوكرانيين إلى روسيا، لإسكاتهم بشأن جرائم الحرب التي يرتكبها الجنود الروس، وقال: «جرى نقلهم إلى معسكرات خاصة.. يجرى سحب وثائقهم منهم، واستجوابهم وإهانتهم، ليس من المعروف عدد من قتلهم (الروس)»، وبالرغم من تردد اتهامات مماثلة، لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل.